O que aconteceu com a viatura dos bombeiros levada pela enchente no ES?

A viatura dos Bombeiros, conhecida como autobomba salvamento leve (ABSL), está inativa em Vila Velha Crédito: Sesp

Entre as muitas imagens e cenas chocantes da tragédia da enchente que atingiu Mimoso do Sul , em março passado, uma das mais eloquentes e que correu o Brasil e o mundo foi a de um veículo do Corpo de Bombeiros, imponente, mas ao mesmo tempo impotente, sendo levado pela enxurrada que, ao final, deixou 18 mortos e centenas de desabrigados.

E o que aconteceu com a viatura, conhecida tecnicamente como autobomba salvamento leve (ABSL)? A coluna foi conferir a resposta com a Secretaria de Estado da Segurança Pública . Segundo a Sesp, em relação ao veículo que salva vidas, agora não se sabe se ele próprio terá “salvação”.

“Atualmente, a viatura baixada se encontra no Departamento de Manutenção, em Vila Velha, e ainda não há definição sobre seu destino final, sendo uma das possibilidades ser destinada ao leilão de sucatas inservíveis ou ser usada em exposições e projetos educacionais”, respondeu a Sesp.

A assessoria da Secretaria explica que depois que a água baixou, o veículo foi removido do pátio de um posto de combustíveis na cidade do Sul do Estado, onde acabou indo parar com a força da água.

Enxurrada arrastando o veículo do Corpo de Bombeiros em Mimoso do Sul Crédito: Vídeo

“O caminhão foi totalmente danificado, sendo baixado por perda total. Outra viatura, maior e com mais capacidade de transporte de água, que estava de reserva em outra unidade, foi realocada para o Posto Avançado de Bombeiros (PAB) de Mimoso do Sul”, diz a nota da Sesp.

E como o potente caminhão foi arrastado pela enchente? Na manhã de 23 de março, uma guarnição dos bombeiros realizava atendimento em Mimoso do Sul, quando a viatura da equipe foi arrastada pela forte correnteza formada em plenas ruas da cidade.

Impotentes diante da força das águas, os militares, de acordo com o relato da Sesp, estacionaram a viatura em local seguro e seguiram até o local do atendimento solicitado de bote. Entretanto, o nível da água subiu rapidamente e atingiu o caminhão. Felizmente, não havia ninguém no veículo.