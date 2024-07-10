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Leonel Ximenes

O que aconteceu com a viatura dos bombeiros levada pela enchente no ES?

Imagem do veículo sendo carregado pela enxurrada em Mimoso do Sul correu o Brasil e o mundo

Públicado em 

10 jul 2024 às 03:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A viatura dos Bombeiros está inativa em Vila Velha
A viatura dos Bombeiros, conhecida como autobomba salvamento leve (ABSL), está inativa em Vila Velha Crédito: Sesp
Entre as muitas imagens e cenas chocantes da tragédia da enchente que atingiu Mimoso do Sul, em março passado, uma das mais eloquentes e que correu o Brasil e o mundo foi a de um veículo do Corpo de Bombeiros, imponente, mas ao mesmo tempo impotente, sendo levado pela enxurrada que, ao final, deixou 18 mortos e centenas de desabrigados.
E o que aconteceu com a viatura, conhecida tecnicamente como autobomba salvamento leve (ABSL)? A coluna foi conferir a resposta com a Secretaria de Estado da Segurança Pública. Segundo a Sesp, em relação ao veículo que salva vidas, agora não se sabe se ele próprio terá “salvação”.
“Atualmente, a viatura baixada se encontra no Departamento de Manutenção, em Vila Velha, e ainda não há definição sobre seu destino final, sendo uma das possibilidades ser destinada ao leilão de sucatas inservíveis ou ser usada em exposições e projetos educacionais”, respondeu a Sesp.

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A assessoria da Secretaria explica que depois que a água baixou, o veículo foi removido do pátio de um posto de combustíveis na cidade do Sul do Estado, onde acabou indo parar com a força da água.
Enxurrada arrasta até veículo do Corpo de Bombeiros em Mimoso do Sul
Enxurrada arrastando o veículo do Corpo de Bombeiros em Mimoso do Sul Crédito: Vídeo
“O caminhão foi totalmente danificado, sendo baixado por perda total. Outra viatura, maior e com mais capacidade de transporte de água, que estava de reserva em outra unidade, foi realocada para o Posto Avançado de Bombeiros (PAB) de Mimoso do Sul”, diz a nota da Sesp.
E como o potente caminhão foi arrastado pela enchente? Na manhã de 23 de março, uma guarnição dos bombeiros realizava atendimento em Mimoso do Sul, quando a viatura da equipe foi arrastada pela forte correnteza formada em plenas ruas da cidade.

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Impotentes diante da força das águas, os militares, de acordo com o relato da Sesp, estacionaram a viatura em local seguro e seguiram até o local do atendimento solicitado de bote. Entretanto, o nível da água subiu rapidamente e atingiu o caminhão. Felizmente, não havia ninguém no veículo.
Apesar da gravidade da situação, os militares e as pessoas que estavam no imóvel atingido pelas águas torrenciais saíram sem qualquer ferimento. A guarnição prosseguiu atuando no município, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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