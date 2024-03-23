Chuva no ES: enxurrada arrasta até caminhão do Corpo de Bombeiros

Um forte temporal atingiu o Sul do Espírito Santo entre a noite desta sexta-feira (22) e a madrugada deste sábado (23). O acumulado chegou a 295 milímetros em algumas cidades. A força da água arrastou vários carros pelas ruas de Mimoso do Sul e até um caminhão do Corpo de Bombeiros foi levado pela enxurrada no município.

Um morador registrou o veículo de uso dos militares sendo arrastado pelas águas já na manhã deste sábado (23). Segundo o coronel Amaral, subcomandante-geral dos Bombeiros no Espírito Santo, uma equipe estava em ocorrência quando o caminhão acabou sendo levado. Eles estão bem.

Outras cidades onde choveu forte foram: Vargem Alta, Bom Jesus do Norte, Alegre, Apiacá, Cachoeiro de Itapemirim e Alfredo Chaves. Várias ruas ficaram tomadas pelas águas, formando rios de forte correnteza. Não há registro de feridos ou óbitos, segundo o governo Estado, mas já são mais de 100 pessoas desalojadas.