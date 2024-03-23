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Chuva no ES: enxurrada arrasta até caminhão do Corpo de Bombeiros

Segundo o coronel Amaral, subcomandante-geral dos Bombeiros no Espírito Santo, uma equipe estava em ocorrência quando o caminhão acabou sendo levado

Publicado em 23 de Março de 2024 às 10:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2024 às 10:21
Um forte temporal atingiu o Sul do Espírito Santo entre a noite desta sexta-feira (22) e a madrugada deste sábado (23). O acumulado chegou a 295 milímetros em algumas cidades. A força da água arrastou vários carros pelas ruas de Mimoso do Sul e até um caminhão do Corpo de Bombeiros foi levado pela enxurrada no município. 
Um morador registrou o veículo de uso dos militares sendo arrastado pelas águas já na manhã deste sábado (23). Segundo o coronel Amaral, subcomandante-geral dos Bombeiros no Espírito Santo, uma equipe estava em ocorrência quando o caminhão acabou sendo levado. Eles estão bem.
Outras cidades onde choveu forte foram: Vargem Alta, Bom Jesus do Norte, Alegre, Apiacá, Cachoeiro de Itapemirim e Alfredo Chaves. Várias ruas ficaram tomadas pelas águas, formando rios de forte correnteza. Não há registro de feridos ou óbitos, segundo o governo Estado, mas já são mais de 100 pessoas desalojadas.
Com informações de Vitor Ferri, do g1 ES

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