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Leonel Ximenes

O fenômeno das corridas de rua no Espírito Santo

Empresa especializada em gestão de inscrição de eventos esportivos diz que modalidade tem 13 milhões de adeptos no país e outros milhares no ES

Públicado em 

18 ago 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Maratona de Vitória, que neste ano terá 5 mil participantes
Maratona de Vitória, que neste ano terá 5 mil participantes Crédito: Bruno Lopes/@esportevix
As corridas de ruas no Espírito Santo estão em franca ascensão. O Brasil tem hoje 13 milhões de corredores, segundo a Ticket Sports, plataforma especializada na gestão de inscrições para eventos esportivos, e estima-se que o Estado tenha pelo menos 200 mil praticantes da modalidade.
Uma das corridas que teve aumento exponencial de inscritos foi a Maratona de Vitória, prevista para o próximo dia 25, única do Estado aferida e que permite obter índices para provas tão sonhadas pelos competidores, como a Maratona de Nova York.
Em 2022, eram 2,7 mil competidores. Neste ano, serão 5 mil participantes disputando as provas nos percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km. Desse total, 550 atletas são de fora do Espírito Santo, tendo, ao todo, representantes de 22 Estados e mais o Distrito Federal, sem contar corredores da Alemanha, de Portugal, do Paraguai e dos Estados Unidos.
Para Bernardo Ramos, um dos organizadores da prova, realizada com o apoio da Secretaria de Estado do Esporte (Sesport), por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba, há democracia nas corridas de rua.
“Há um grande interesse por ser atividade ao ar livre. Mas recomendamos que todo o esporte seja feito com o auxílio de profissionais de educação física, para que não haja lesões.”

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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