O fenômeno das corridas de rua no Espírito Santo

As corridas de ruas no Espírito Santo estão em franca ascensão. O Brasil tem hoje 13 milhões de corredores, segundo a Ticket Sports, plataforma especializada na gestão de inscrições para eventos esportivos, e estima-se que o Estado tenha pelo menos 200 mil praticantes da modalidade.
Uma das corridas que teve aumento exponencial de inscritos foi a Maratona de Vitória
, prevista para o próximo dia 25, única do Estado aferida e que permite obter índices para provas tão sonhadas pelos competidores, como a Maratona de Nova York.
Em 2022, eram 2,7 mil competidores. Neste ano, serão 5 mil participantes disputando as provas nos percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km. Desse total, 550 atletas são de fora do Espírito Santo, tendo, ao todo, representantes de 22 Estados e mais o Distrito Federal
, sem contar corredores da Alemanha, de Portugal, do Paraguai e dos Estados Unidos.
Para Bernardo Ramos, um dos organizadores da prova, realizada com o apoio da Secretaria de Estado do Esporte (Sesport), por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba, há democracia nas corridas de rua.
“Há um grande interesse por ser atividade ao ar livre. Mas recomendamos que todo o esporte seja feito com o auxílio de profissionais de educação física, para que não haja lesões.”