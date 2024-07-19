Dos pés descalços no sertão do Nordeste ao sonho de correr no ES

Imagine praticar corrida descalço no calor do sertão da Bahia
e, de uma hora para outra, realizar o sonho de disputar uma prova com estrutura e tênis adequados no Espírito Santo?
Dois garotos da cidade de Miguel Calmon, na Bahia, a 1.200 quilômetros de Vitória, foram descobertos por colaboradores da Fortlev, durante missão da empresa. Os sertanejos Gabriel e Josileno costumavam, por diversas vezes, treinar em estrada de terra batida, junto com outros corredores sertanejos de um projeto, e sem qualquer tipo de equipamento devido, como tênis apropriados.
Após a descoberta pela empresa, os rapazes receberam de presente pares de tênis para a prática do esporte, assim como outros colegas do projeto, e foram treinados pela assessoria de corrida capixaba O2 Fit para a disputa das provas da Maratona de Vitória
, no ano passado, que foi marcada por intensa chuva.
O documentário demonstra como foi essa saga e aponta como oportunidades podem mudar os destinos. Um dos responsáveis pela O2Fit, Bernardo Ramos, conta que após receberem os tênis adequados para a prática do esporte, bem como o devido treinamento, os corredores sertanejos passaram a ter tempos melhores.