Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Dos pés descalços no sertão do Nordeste ao sonho de correr no ES

Documentário mostra a trajetória de dois meninos pobres e talentosos que estão tendo apoio no esporte

Públicado em 

19 jul 2024 às 15:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cenas do documentário “Meninos do Sertão - A história de Gabriel dos Santos e Josileno Pereira”
Cenas do documentário “Meninos do Sertão - A história de Gabriel dos Santos (à direita) e Josileno Pereira” Crédito: Reprodução de vídeo
Imagine praticar corrida descalço no calor do sertão da Bahia e, de uma hora para outra, realizar o sonho de disputar uma prova com estrutura e tênis adequados no Espírito Santo?
Essa é a saga contada no documentário “Meninos do Sertão - A história de Gabriel dos Santos e Josileno Pereira”, que foi lançado nesta semana. (Acesse aqui para assistir ao documentário).
Dois garotos da cidade de Miguel Calmon, na Bahia, a 1.200 quilômetros de Vitória, foram descobertos por colaboradores da Fortlev, durante missão da empresa. Os sertanejos Gabriel e Josileno costumavam, por diversas vezes, treinar em estrada de terra batida, junto com outros corredores sertanejos de um projeto, e sem qualquer tipo de equipamento devido, como tênis apropriados.
Após a descoberta pela empresa, os rapazes receberam de presente pares de tênis para a prática do esporte, assim como outros colegas do projeto, e foram treinados pela assessoria de corrida capixaba O2 Fit para a disputa das provas da Maratona de Vitória, no ano passado, que foi marcada por intensa chuva.
O documentário demonstra como foi essa saga e aponta como oportunidades podem mudar os destinos. Um dos responsáveis pela O2Fit, Bernardo Ramos, conta que após receberem os tênis adequados para a prática do esporte, bem como o devido treinamento, os corredores sertanejos passaram a ter tempos melhores.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Casal capixaba denunciado pelo Fantástico pode ser procurado pela Interpol?

Avião que levava presidente da OAB-ES tinha restrições: saiba quais

Grupo ultraconservador constrói megatemplo católico no ES

Bispo no ES defende o padre Júlio Lancellotti: “Jesus também seria multado”

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Bahia Esportes Vitória (ES) Nordeste Corrida de rua
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados