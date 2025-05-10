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Também há bikes, móveis...

Leilão do governo do ES tem carros com lances a partir de R$ 2,7 mil

São mais de 100 lotes disponíveis no leilão virtual, contendo diversos itens, como veículos, sucatas e mobiliários, para serem arrematados pela internet
Fabrício Silva

Fabrício Silva

Publicado em 

10 mai 2025 às 18:32

Publicado em 10 de Maio de 2025 às 18:32

Leilão do Governo do ES tem mais de 100 lotes com veículos, sucatas e móveis a partir de R\$ 2.700.
Leilão do Governo do ES tem veículos a partir de R$ 2.700 Crédito: Governo do ES
O governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), vai promover um leilão on-line no próximo dia 31 de maio, a partir das 9h, com a oferta de 106 lotes de bens móveis considerados inservíveis para uso público. Entre as oportunidades, há veículos com lance a partir de R$ 2.700, além de bicicletas, mobiliários e outros itens. Os interessados já podem se cadastrar e dar lances pelo site www.prosalemleiloes.com.br.
Alguns itens disponíveis são veículos, bicicletas, geladeiras, fogões, móveis de escritório, armários de aço, estantes, equipamentos de informática, impressoras, aparelhos de ar-condicionado e outros materiais diversos. Pessoas físicas e jurídicas podem participar do leilão — com exceção de servidores públicos estaduais, membros da Comissão de Leilão e parentes do leiloeiro.
A Seger informou que o destaque entre os lotes é um Volkswagen Gol 16V Plus, com lance inicial de R$ 2.700, no lote nº 02. Já o item com o menor valor inicial é o lote nº 100, composto por sucatas de mesas de cabeceira, mesas de refeição e outros itens, com lances a partir de R$ 100.
Quem quiser conferir os bens pessoalmente pode realizar visitações entre os dias 26 e 30 de maio, nos locais e horários indicados no edital disponível no site do leiloeiro.
Serviço: Leilão de veículos e bens móveis inservíveis
  • O quê: Leilão on-line de veículos e bens móveis inservíveis
  • Quando: 31 de maio de 2025 (sábado), às 9h
  • Onde: www.prosalemleiloes.com.br
  • Realização: Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger)

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