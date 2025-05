Governo do ES vai montar escritório de negócios para atrair investidores de fora

O governo do Espírito Santo vai lançar o Invest-ES, um escritório de negócios que terá como objetivo fundamental vender as potencialidades capixabas e captar investidores fora do Estado e do Brasil. O anúncio será feito, nesta semana, pelo governador Renato Casagrande, que está no Estados Unidos para uma série de eventos relacionados ao Brasil.



“Vai ser uma sociedade de propósito específico, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento, que será criada para conectar as oportunidades que temos no Espírito Santo com as necessidades dos investidores. Temos a necessidade de nos apresentarmos mais e melhor fora do nosso território, além disso, precisamos ajudar quem é de fora a investir aqui. Facilitar os caminhos mesmo. O Invest-ES terá essa missão”, explicou o governador.