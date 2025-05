Grupo do ES investe R$ 100 milhões na ampliação de complexo logístico

A 7Log, braço de investimentos imobiliários da família Belmok, iniciou a ampliação do Centro Logístico Grande Vitória (CLGV), no bairro Primavera, em Viana. Trata-se de um investimento de R$ 100 milhões que abrirá pouco mais de 76 mil m² de área bruta locável (ABL). A obra começou e deve ser entregue aos inquilinos (o espaço já está totalmente negociado) até o final de 2025. O CLGV fica em uma área de 800 mil m² e, hoje, tem 105 mil m² de ABL.

Investimento em galpões logísticos bate em R$ 1,5 bilhão no ES

"Estamos observando uma forte demanda por parte das empresas de e-commerce e também pelo fato de o Espírito Santo ser uma plataforma logística estratégica para a distribuição nacional de produtos. O nosso empreendimento terá uma área operacional de 181.510 metros quadrados, que é bastante relevante, e está, inclusive o espaço ainda em obras, completamente negociado. A procura é interessante e estamos estudando novos investimentos. Terá de ser em outro local, porque a área do CLGV chegou ao limite permitido", disse Yan Belmok, diretor da 7Log.

O Centro Logístico Grande Vitória, que já abriga empresas do porte de Três Corações, Sipolatti, Supermercados BH, Raia Drogasil e Shopee, tem acordo fechado, no novo espaço, com duas gigantes da logística, sendo que uma delas é um player global, cujo nome ainda não pode ser divulgado por questões contratuais.