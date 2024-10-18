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Locomotiva da Vale vai usar diesel sustentável da Petrobras na Vitória a Minas

Combustível que reduz emissões de gases de efeito estufa será utilizado pela empresa de mineração em caminhão fora de estrada e locomotiva
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

18 out 2024 às 15:57

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 15:57

Locomotiva da Vale sendo abastecida com diesel renovável em Vitória
Locomotiva da Vale sendo abastecida com diesel renovável em Vitória Crédito: Judeu Marc / Divulgação Vale
A Petrobras e a Vale anunciaram nesta sexta-feira (18) um acordo para utilização de combustível renovável em veículos da mineradora. A petroleira vai fornecer diesel renovável para abastecer uma locomotiva que percorre o trajeto da Estrada de Ferro Vitória a Minas e também um caminhão fora de estrada com capacidade para 214 toneladas, que opera na mina Fábrica Nova, no Complexo Mariana (MG).
O ato de assinatura do acordo para fornecimento de produtos com foco em competitividade e no avanço da pauta de descarbonização foi realizado nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, com as presenças da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e do presidente da Vale, Gustavo Pimenta.
O acordo prevê a ação conjunta das empresas para avaliação de oportunidades de negócios em baixo carbono, incluindo, entre outros, diesel coprocessado com conteúdo renovável, gás natural e bunker com 24% de conteúdo renovável (com baixo teor de enxofre para navios).

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Segundo a Petrobras, trata-se da primeira venda do diesel coprocessado com conteúdo renovável diretamente para um consumidor final. Produzido pela companhia a partir do coprocessamento de derivados de petróleo com matérias-primas de origem vegetal, o diesel B R5, além do seu conteúdo renovável, conta ainda com a mistura obrigatória de 14% de biodiesel, entregando ao cliente um combustível com 18,3% de conteúdo sustentável.
Locomotiva da Vale vai usar diesel sustentável da Petrobras na Vitória a Minas
“Estamos desenvolvendo combustíveis cada vez mais verdes e honrando nosso compromisso de descarbonização das nossas atividades. A parceria com a Vale é mais uma concretização do objetivo da Petrobras de aperfeiçoar a capacidade produtiva e a estrutura logística da empresa, para entregar ao mercado produtos mais verdes, como o Diesel R, e reforçar nossa estratégia de descarbonização”, afirma a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.
“Estamos muito felizes em anunciar essa ampla parceria com a Petrobras, que traz benefícios para ambas as companhias e cria valor para o Brasil”, afirma o presidente da Vale, Gustavo Pimenta. "O acordo reforça o compromisso da Vale de promover a descarbonização das suas operações e de oferecer soluções para reduzir as emissões de seus clientes, aproveitando, assim, o diferencial competitivo do Brasil em combustíveis renováveis”, completa.

O combustível

O Diesel R é um diesel S10 que possui percentual de HVO (óleo vegetal hidrotratado, na sigla em inglês) em sua composição. Segundo a Petrobras, a parcela renovável é quimicamente idêntica ao óleo diesel mineral, mas obtida a partir do hidrotratamento de matéria-prima renovável (óleos vegetais). Assim o combustível não requer qualquer alteração em veículos ou estruturas de armazenagem para que seja usado.
Trata-se de produto patenteado pela Petrobras que, até o momento, conta com 5% de renováveis.
Locomotiva da Vale sendo abastecida com diesel renovável em Vitória
Diesel renovável vai abastecer locomotiva e caminhão fora de estrada com capacidade para 214 toneladas Crédito: Judeu Marc / Divulgação Vale

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