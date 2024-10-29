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Sistema Sicoob ES anuncia a incorporação de mais uma cooperativa

O Sicoob Sul-Serrano e o Sicoob Servidores concluíram, na manhã desta terça-feira (29), o processo para a união das duas instituições

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 14:00

Públicado em 

29 out 2024 às 14:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Agência do Sicoob em Jardim da Penha, Vitória
Agência do Sicoob em Jardim da Penha, Vitória Crédito: Felipe Amarelo/Sicoob-ES
Em franca expansão nos últimos anos, o Sistema Sicoob Espírito Santo acaba de fechar mais uma incorporação. O Sicoob Sul-Serrano e o Sicoob Servidores concluíram, na manhã desta terça-feira (29), o processo para a união das duas instituições. A decisão foi aprovada e a próxima etapa é a homologação pelo Banco Central. Juntas, as duas cooperativas têm 155 mil associados, 43 agências físicas, patrimônio líquido de mais de R$ 900 milhões e ativos superiores a R$ 5 bilhões.
O foco está na expansão do crédito consignado e demais serviços para servidores públicos. A meta é chegar aos R$ 500 milhões de consignado até o final de 2026. São mais de 200 mil servidores públicos no Espírito Santo.
“A união nos permitirá ampliar a oferta de produtos e serviços, expandindo a rede de atendimento e consolidando uma instituição mais robusta para nossos associados”, afirmou Márcio José Neves Gomes, presidente do Sicoob Servidores.
“Os conselhos de administração das duas cooperativas estão empenhados em fortalecer o atendimento, especialmente para o público de servidores, ampliando a atuação e trazendo benefícios adicionais aos associados”, avaliou o presidente do Sicoob Sul-Serrano, Cleto Venturim.
O Sistema Sicoob ES, tem 197 pontos de atendimento, mais de 830 mil associados e atua também no Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos (SP), por meio de seis cooperativas singulares: Sul-Litorâneo, Sul, Coopermais, Sul-Serrano, Credirochas e Conexão. No ano passado, a estrutura obteve um resultado operacional recorde: R$ 1,063 bilhão. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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