Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Economia

Aracruz: nova fábrica da Suzano vai começar a operar em julho de 2025

Unidade que vai produzir papel tissue, para higiene pessoal, no Norte do Espírito Santo será inaugurada em 2026, mas chegada de máquinas já permite o início de uma parte da operação

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 03:50

Públicado em 

29 out 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Entrada da fábrica da Suzano, em Aracruz
Entrada da fábrica da Suzano, em Aracruz Crédito: Abdo Filho
A fábrica de papel tissue (para higiene pessoal) que a Suzano está fazendo em Aracruz, ao lado de suas unidades de celulose, vai começar a funcionar em meados do ano que vem. Não que a inauguração tenha mudado de data, está mantida para o primeiro trimestre de 2026, mas é que as primeiras máquinas convertedoras, de papel comum para tissue, já começaram a chegar e estarão prontas para funcionar entre junho e agosto do ano que vem. E é exatamente isso o que vai acontecer.
As duas máquinas vão receber papel vindo das fábricas de São Paulo, Maranhão e Bahia. A partir do primeiro trimestre de 2026, quando a unidade estiver completamente pronta, será usado o papel produzido na própria unidade. O investimento total que está sendo feito é de R$ 650 milhões. A capacidade total da unidade será de 60 mil toneladas de tissue por ano.

Veja Também

De saída da Suzano, Walter Schalka vai deixar legado para o ES

Hoje, a Suzano já tem uma convertedora de papel em operação no Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim, com capacidade para 30 mil toneladas por ano,inaugurada em 2020. A companhia, nos últimos anos, vem investindo forte para agregar valor à produção, que, até meados da década passada, era de celulose (matéria-prima do papel). Hoje, a Suzano já é a maior produtora de bens de consumo (guardanapo, papel higiênico, lenço umedecido, por exemplo) do país, com quase 300 mil toneladas por ano, e segue investindo na ampliação.

Veja Também

Pai do ESG elogia equilíbrio institucional do Espírito Santo

Imóveis: revisão de valores cobrados por cartórios volta algumas casas no TJES

Unimed inaugura hub de inovação e se prepara para fazer aquisições

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Aracruz espírito santo indústria Suzano Papel e Celulose ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

No Estado, mais de 3 mil crianças são registradas apenas com o nome da mãe a cada ano. Desde 2020, esse número se aproxima de 21 mil registros sem identificação paterna
Nova plataforma facilita acesso a reconhecimento de paternidade no ES
Saiba quais os melhores modelos de máquina de lavar roupas em 2026
Imagem BBC Brasil
Israel está demolindo cidades no sul do Líbano, mostram imagens de satélite

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados