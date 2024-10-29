Aracruz: nova fábrica da Suzano vai começar a operar em julho de 2025

As duas máquinas vão receber papel vindo das fábricas de São Paulo, Maranhão e Bahia. A partir do primeiro trimestre de 2026, quando a unidade estiver completamente pronta, será usado o papel produzido na própria unidade. O investimento total que está sendo feito é de R$ 650 milhões. A capacidade total da unidade será de 60 mil toneladas de tissue por ano.