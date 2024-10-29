Aracruz: nova fábrica da Suzano vai começar a operar em julho de 2025

A fábrica de papel tissue (para higiene pessoal) que a Suzano está fazendo em Aracruz,
ao lado de suas unidades de celulose, vai começar a funcionar em meados do ano que vem. Não que a inauguração tenha mudado de data, está mantida para o primeiro trimestre de 2026, mas é que as primeiras máquinas convertedoras, de papel comum para tissue, já começaram a chegar e estarão prontas para funcionar entre junho e agosto do ano que vem. E é exatamente isso o que vai acontecer.
As duas máquinas vão receber papel vindo das fábricas de São Paulo, Maranhão e Bahia. A partir do primeiro trimestre de 2026, quando a unidade estiver completamente pronta, será usado o papel produzido na própria unidade. O investimento total que está sendo feito é de R$ 650 milhões. A capacidade total da unidade será de 60 mil toneladas de tissue por ano.
Hoje, a Suzano já tem uma convertedora de papel em operação no Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim, com capacidade para 30 mil toneladas por ano,inaugurada em 2020. A companhia, nos últimos anos, vem investindo forte para agregar valor à produção, que, até meados da década passada, era de celulose (matéria-prima do papel).
Hoje, a Suzano já é a maior produtora de bens de consumo (guardanapo, papel higiênico, lenço umedecido, por exemplo) do país, com quase 300 mil toneladas por ano, e segue investindo na ampliação.