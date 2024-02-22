Sicoob ES dobra de tamanho a cada três anos e atinge resultado de R$ 1 bi

Agência do Sicoob em Afonso Cláudio Crédito: Divulgação/Sicoob

O Sicoob ES fechou 2023 com um número histórico: R$ 1,063 bilhão de resultado em suas operações. Uma expansão de 21,7% (avanço de quase R$ 190 milhões) em relação ao registrado em 2022. Com mais este resultado recorde, a cooperativa de crédito dobrou de tamanho nos últimos três anos. Por sinal, é o terceiro triênio consecutivo que isso acontece.

"Os nossos resultados são uma demonstração da solidez e da eficiência do Sicoob ES, bem como do modelo de negócio cooperativista como um todo. Ao completar 35 anos, estamos felizes pelo papel que estamos desempenhando na promoção do desenvolvimento econômico e social da nossa região”, avalia Bento Venturim, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Central ES.

Os depósitos totais na cooperativa chegaram a R$ 15,2 bilhões, crescimento de 36,4%. O Sicoob ES tem mais de 730 mil associados - 597 mil pessoas físicas e 134 mil jurídicas. Os ativos (todos os bens e direitos) da instituição alcançaram R$ 21,9 bilhões, ampliação de 34,3% na comparação com 2022.

"Estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados, em 2023, que refletem o compromisso e a dedicação de toda a equipe do Sicoob ES. A melhoria contínua na eficiência da gestão é fundamental para garantir o crescimento sustentável da cooperativa, melhores condições em nossas soluções e no atendimento aos nossos cooperados", avalia o diretor-executivo do Sicoob Central ES, Nailson Dalla Bernadina.