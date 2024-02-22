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Sicoob ES dobra de tamanho a cada três anos e atinge resultado de R$ 1 bi

A cooperativa de crédito vem tendo forte  crescimento nos últimos anos. A expansão em relação ao resultado de 2022 ficou em 21,7%

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 03:50

Públicado em 

22 fev 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Agência do Sicoob em Afonso Cláudio
Agência do Sicoob em Afonso Cláudio Crédito: Divulgação/Sicoob
O Sicoob ES fechou 2023 com um número histórico: R$ 1,063 bilhão de resultado em suas operações. Uma expansão de 21,7% (avanço de quase R$ 190 milhões) em relação ao registrado em 2022. Com mais este resultado recorde, a cooperativa de crédito dobrou de tamanho nos últimos três anos. Por sinal, é o terceiro triênio consecutivo que isso acontece.
"Os nossos resultados são uma demonstração da solidez e da eficiência do Sicoob ES, bem como do modelo de negócio cooperativista como um todo. Ao completar 35 anos, estamos felizes pelo papel que estamos desempenhando  na promoção do desenvolvimento econômico e social da nossa região”, avalia Bento Venturim, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Central ES.
Os depósitos totais na cooperativa chegaram a R$ 15,2 bilhões, crescimento de 36,4%. O Sicoob ES tem mais de 730 mil associados - 597 mil pessoas físicas e 134 mil jurídicas. Os ativos (todos os bens e direitos) da instituição alcançaram R$ 21,9 bilhões, ampliação de 34,3% na comparação com 2022.
"Estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados, em 2023, que refletem o compromisso e a dedicação de toda a equipe do Sicoob ES. A melhoria contínua na eficiência da gestão é fundamental para garantir o crescimento sustentável da cooperativa, melhores condições em nossas soluções e no atendimento aos nossos cooperados", avalia o diretor-executivo do Sicoob Central ES, Nailson Dalla Bernadina.

Correção

22/02/2024 - 10:16
A coluna foi publicada originalmente fazendo parecer que o R$ 1,063 bilhão era o volume total de operações. Na verdade, é o resultado obtido por meio das operações. O texto e o título já foram corrigidos. Peço desculpas aos leitores.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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