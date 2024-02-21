Apesar de atraso no processo, CEO da EDP se diz animado com nova concessão no ES

A expectativa é de que o Ministério de Minas e Energia apresente as diretrizes nas próximas semanas, já que uma série de concessões chega ao final a partir de julho de 2025. Serão 20 contratos, que atendem 64% do mercado nacional, até 2031. Apesar da lentidão no processo, o clima é de otimismo na cúpula da atual concessionária. "De fato há uma urgência na evolução no assunto, mas seguimos animados e acreditamos em uma decisão nos próximos meses", disse o CEO da EDP Brasil, João Marques da Cruz, que esteve em Vitória nesta quarta-feira (21).

"Além de prestarmos um serviço que é considerado pelas mais variadas avaliações, o que pesa muito na hora da renovação, a decisão tomada pelo Tribunal de Contas da União, em janeiro, de avaliar os processos caso a caso nos deixou satisfeitos. Além de tudo, temos, de público, o apoio do governo do Espírito Santo e do governador Renato Casagrande. Creio que vai se desenvolver, confiamos nas autoridades federais e que teremos novidades muito em breve. A EDP vem investindo quase R$ 1 bilhão por ano no Estado, há confiança no trabalho que fazemos aqui é enorme".