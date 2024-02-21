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Lentidão

Apesar de atraso no processo, CEO da EDP se diz animado com nova concessão no ES

Pelas regras, o Ministério de Minas e Energia tinha até o dia 17 de janeiro para se manifestar sobre o pedido de renovação de concessão feito pela multinacional portuguesa

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 18:22

Públicado em 

21 fev 2024 às 18:22
Abdo Filho

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Abdo Filho

Funcionário da EDP consertando rede elétrica no Parque Moscoso, em Vitória
Funcionário da EDP consertando rede elétrica no Parque Moscoso, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Pelos trâmites legais e normais, o governo federal, por meio do Ministério de Minas e Energia, tinha até o dia 17 de janeiro passado para manifestar-se sobre a renovação da concessão de distribuição de energia elétrica da maior parte do Espírito Santo solicitada pela EDP. Mas, até agora, não houve qualquer manifestação por parte do chamado poder concedente. A multinacional portuguesa é a primeira da fila, afinal, é a primeira concessão de fornecimento de energia elétrica a vencer no Brasil, em 17 de julho de 2025.
A expectativa é de que o Ministério de Minas e Energia apresente as diretrizes nas próximas semanas, já que uma série de concessões chega ao final a partir de julho de 2025. Serão 20 contratos, que atendem 64% do mercado nacional, até 2031. Apesar da lentidão no processo, o clima é de otimismo na cúpula da atual concessionária. "De fato há uma urgência na evolução no assunto, mas seguimos animados e acreditamos em uma decisão nos próximos meses", disse o CEO da EDP Brasil, João Marques da Cruz, que esteve em Vitória nesta quarta-feira (21).
"Além de prestarmos um serviço que é considerado pelas mais variadas avaliações, o que pesa muito na hora da renovação, a decisão tomada pelo Tribunal de Contas da União, em janeiro, de avaliar os processos caso a caso nos deixou satisfeitos. Além de tudo, temos, de público, o apoio do governo do Espírito Santo e do governador Renato Casagrande. Creio que vai se desenvolver, confiamos nas autoridades federais e que teremos novidades muito em breve. A EDP vem investindo quase R$ 1 bilhão por ano no Estado, há confiança no trabalho que fazemos aqui é enorme". 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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