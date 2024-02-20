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Agronegócio

Investidores do ES colocam dinheiro em startup do agro de São Paulo

A Bem Agro, empresa de Ribeirão Preto, que desenvolveu um sistema de captação e entrega de dados no campo, fez uma captação de mais de R$ 10 milhões

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 18:32

Públicado em 

20 fev 2024 às 18:32
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Agronegócio 5.0: Fazenda Três Marias, em Linhares, aposta em tecnologia, como uso de sensores, além de integração floresta, lavoura de café, milho coco, frutas e milho e criação de gado. Negócio é administrado por Leticia Lindenberg
Fazenda Três Marias, em Linhares Crédito: Fernando Madeira
A Bem Agro, empresa de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, acaba de fazer uma captação de R$ 10,2 milhões no mercado. A gigante CNHi, dona da New Holland e Case IH, liderou o aporte, que também teve a participação de investidores da Rural Ventures, MMAgro e AgroVen. O Grupo Pianna, do Espírito Santo, ancorou o movimento dentro do AgroVen, que é uma rede com mais 250 investidores. Outras empresas capixabas, via AgroVen, fizeram parte da rodada.
A startup de Ribeirão Preto chamou a atenção depois de desenvolver um sistema, com visão computacional e inteligência artificial (IA), que transforma os muitos dados captados em informações de qualidade para o produtor ao longo de todo o ciclo da safra. A ideia é que o cliente extraia o máximo potencial da área produtiva e das tecnologias embarcadas em máquinas agrícolas. Aumento de produtividade na veia. A empresa tem 400 clientes em 11 países e processa dados de mais de 5 milhões de hectares. A intenção é utilizar esses recursos para crescer e alcançar os 10 milhões de hectares.
"A Bem Agro traz soluções de agricultura de precisão que podem ser acopladas nos maquinários que comercializamos, oferecendo dados e informações customizadas para a tomada de decisão para nossos clientes, dentro das fazendas", explicou Ângelo Piana, diretor de Novos Negócios do Grupo Pianna, que é um importante revendedor nacional de máquinas agrícolas, com concessionárias no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Piauí.
Para Silvio Passos, presidente do Conselho do AgroVen, essa é uma nova realidade para os empresários do agro. “Somos uma plataforma estruturada onde empresários e grandes empresas do setor se conectam ao ecossistema e podem investir em tecnologias e inovações que vão refletir no campo”.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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