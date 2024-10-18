Ferrovia: documento que governo do ES vai entregar à ANTT baterá firme na captação de carga

A intenção é ter uma conexão direta e robusta com o Brasil Central e mostrar que faz sentido, economicamente, para o Brasil escoar produção pelos terminais portuários instalados, em instalação e ainda a serem instalados ao longo da costa capixaba. A redução dos custos logísticos com as melhorias propostas na FCA (incluindo aí Serra do Tigre) chegariam aos R$ 2 bilhões por ano já em 2025. O dado é da Federação das Indústrias do Espírito Santo.

"Dos quase R$ 10 bilhões de investimento propostos pela VLI para o Corredor Centro Leste, mais de 90% são em vagões e locomotivas. Menos de 10% vão para a estrutura da malha. Além disso, o maior volume de investimentos só começa depois do décimo segundo ano de concessão. É inaceitável, estamos apontando tudo isso no documento. A ANTT precisa fazer uma revisão, afinal, a ferrovia precisa de carga e o país precisa de um transporte mais eficiente. Hoje, trazer milho de caminhão de Goiás para o Espírito Santo fica 30% mais barato do que trazer de trem".