Nó dos licenciamentos ambientais no ES chegou ao gabinete de Lula

O mandatário capixaba ouviu que a situação atual deve-se ao período em que os servidores do Ibama estiveram em operação-padrão e de greve - do começo de 2024 até agosto. Os processos, que já não são poucos, se avolumaram ainda mais e as respostas estão mesmo mais lentas. "Levei a situação ao presidente Lula e estou cobrando do Ibama. O que eles falam é que o trabalho está acumulado. O problema das licenças não se limita ao Espírito Santo e está entre as prioridades do governo federal, vamos aguardar e seguir cobrando", relatou Casagrande.