Dacasa paga quase R$ 500 milhões e BC encerra liquidação extrajudicial

Antiga agência da Dacasa Financeira, em Laranjeiras, na Serra. Crédito: Arquivo/AG

O Banco Central encerrou o processo de liquidação extrajudicial da Dacasa Financeira, iniciado em 2020. A instituição fazia parte do conglomerado da família Dadalto, que entrou em crise na década passada e teve sua falência decretada pela Justiça em 2020. A Dacasa pagou quase R$ 500 milhões aos chamados credores líquidos e certos, que são os que toparam negociar com a empresa. Feitos todos os pagamentos, o BC extinguiu a liquidação e retirou, na última sexta-feira (11), todas as restrições aos sócios da Dacasa que ainda vigoravam - 18 pessoas físicas e jurídicas.

Importante dizer que, no caso da Dacasa, apenas a parte extrajudicial está encerrada. A antiga financeira do grupo ainda tem uma série de débitos em aberto e enfrenta vários processos no Judiciário. A Uniletra Corretora de Valores, que também era do grupo, está na mesma situação. As duas empresas não podem voltar a atuar no mercado financeiro.

A varejista capixaba iniciou as suas atividades nos anos 30 do século passado e chegou a ter mais de 60 lojas. Diante da pujança dos negócios, principalmente a partir dos anos 80, abriu frentes em diversas outras áreas, caso da Dacasa. A Dadalto entrou em crise na primeira metade da década passada e teve sua falência decretada pela Justiça em 2020. O problema começou no varejo do grupo, mas acabou dragando outras áreas, caso da parte financeira (a Uniletra Corretora de Valores também foi liquidada).

