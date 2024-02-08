Com projeto de R$ 4,5 bilhões no ES, PRIO vem buscar fornecedores

Executivos da PRIO, produtora brasileira de óleo e gás, estarão, nesta quinta-feira (08), em Vitória, na Findes, para apresentarem os projetos da companhia, as demandas e, principalmente, para se aproximarem da rede capixaba de fornecedores. A PRIO fará, nos próximos cinco anos, um aporte de R$ 4,5 bilhões no desenvolvimento do campo de Wahoo, no extremo Sul do mar do Espírito Santo,
no pré-sal da Bacia de Campos. Um projeto de grande porte que irá demandar uma série de serviços e produtos. O evento é organizado pelo Fórum Capixaba de Petróleo, Gás e Energia.
Até agora, a PRIO já contratou, por causa de Wahoo, R$ 700 milhões com empresas em operação no Estado, casos de Prysmian, Deepsea, Shawcor e Technip. O objetivo do encontro desta quinta é mostrar para o empresariado local as necessidades e abrir novas oportunidades de negócios. Outro detalhe relevante, a petroleira também apresentará as suas demandas por mão de obra.