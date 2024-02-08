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Energia

Com projeto de R$ 4,5 bilhões no ES, PRIO vem buscar fornecedores

A companhia de petróleo e gás natural é dona do campo de Wahoo, no extremo Sul do Espírito Santo, e pretende começar a produzir ainda em 2024

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 03:50

Públicado em 

08 fev 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Plataforma FPSO Cidade de Vitória
Operação da indústria do petróleo no mar do Espírito Santo Crédito: Cacá Lima/Arquivo
Executivos da PRIO, produtora brasileira de óleo e gás, estarão, nesta quinta-feira (08), em Vitória, na Findes, para apresentarem os projetos da companhia, as demandas e, principalmente, para se aproximarem da rede capixaba de fornecedores. A PRIO fará, nos próximos cinco anos, um aporte de R$ 4,5 bilhões no desenvolvimento do campo de Wahoo, no extremo Sul do mar do Espírito Santo, no pré-sal da Bacia de Campos. Um projeto de grande porte que irá demandar uma série de serviços e produtos. O evento é organizado pelo Fórum Capixaba de Petróleo, Gás e Energia.
O diferencial de Wahoo é que a produção do campo será escoada pelo FPSO Frade, também da PRIO, que fica no Norte do Rio de Janeiro, para isso, será feita uma das maiore interligações de campos (tie back, no jargão do setor) do país, com 35 quilômetros de extensão. Nos primeiros anos, serão extraídos 40 mil barris por dia. O início da produção está previsto para este ano, mas a companhia ainda aguarda a liberação do licenciamento por parte do Ibama.
Até agora, a PRIO já contratou, por causa de Wahoo, R$ 700 milhões com empresas em operação no Estado, casos de Prysmian, Deepsea, Shawcor e Technip. O objetivo do encontro desta quinta é mostrar para o empresariado local as necessidades e abrir novas oportunidades de negócios. Outro detalhe relevante, a petroleira também apresentará as suas demandas por mão de obra.  

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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