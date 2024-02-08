Com projeto de R$ 4,5 bilhões no ES, PRIO vem buscar fornecedores

Até agora, a PRIO já contratou, por causa de Wahoo, R$ 700 milhões com empresas em operação no Estado, casos de Prysmian, Deepsea, Shawcor e Technip. O objetivo do encontro desta quinta é mostrar para o empresariado local as necessidades e abrir novas oportunidades de negócios. Outro detalhe relevante, a petroleira também apresentará as suas demandas por mão de obra.