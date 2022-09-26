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Negócio

Prio passa a ser dona de campo de petróleo no Litoral Sul do ES

Antiga PetroRio já era dona de 60% do Campo de Itaipu. A região é vizinha das áreas de produção denominadas Parque das Baleias (da Petrobras) e Parque das Conchas (Shell), na área de pré-sal da Bacia de Campos
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

26 set 2022 às 15:37

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 15:37

Itaipu foi descoberto em 2009 no pré-sal da Bacia de Campos, próximo Parque das Baleias
Itaipu foi descoberto em 2009 no pré-sal da Bacia de Campos, próximo Parque das Baleias Crédito: Prio/Divulgação
Prio passa a ser dona de campo de petróleo no Litoral Sul do ES
A Prio (antiga PetroRio) anunciou a assinatura de um contrato com a Total Energies E&P Brasil para a aquisição de participação de 40% do Campo de Itaipu. Com isso, a empresa passará a ser dona de 100% do bloco BM-C-32.
A região é vizinha das áreas de produção denominadas Parque das Baleias (da Petrobras) e Parque das Conchas (Shell), na área de pré-sal da Bacia de Campos que fica no Litoral Sul do Espírito Santo.
Itaipu também fica próximo ao Campo de Wahoo em águas profundas, a 120 quilômetros da costa capixaba. Segundo a Prio, estudos preliminares indicam que acumulação de óleo é potencialmente compartilhada com a região sudeste do Parque das Baleias.
Os outros 60% da área haviam sido adquiridos da BP Energy do Brasil em junho de 2021. A nova transação, que ainda precisa ser concluída, é avaliada em US$ 75 mil (cerca de R$ 405,4 mil, na cotação atual). Segundo comunicado de fato relevante, outros US$ 26,925 milhões (cerca de R$ 145,5 milhões) serão pagos após a definição do destino de Itaipu.
O bloco de exploração de petróleo foi descoberto em 2009, no pré-sal da Bacia de Campos, onde, segundo a companhia, foram perfurados três poços para avaliação do reservatório e testes que mostraram boa produtividade do poço descobridor.

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