Itaipu foi descoberto em 2009 no pré-sal da Bacia de Campos, próximo Parque das Baleias Crédito: Prio/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Prio passa a ser dona de campo de petróleo no Litoral Sul do ES

A Prio (antiga PetroRio) anunciou a assinatura de um contrato com a Total Energies E&P Brasil para a aquisição de participação de 40% do Campo de Itaipu. Com isso, a empresa passará a ser dona de 100% do bloco BM-C-32.

A região é vizinha das áreas de produção denominadas Parque das Baleias (da Petrobras) e Parque das Conchas (Shell), na área de pré-sal da Bacia de Campos que fica no Litoral Sul do Espírito Santo.

Itaipu também fica próximo ao Campo de Wahoo em águas profundas, a 120 quilômetros da costa capixaba. Segundo a Prio, estudos preliminares indicam que acumulação de óleo é potencialmente compartilhada com a região sudeste do Parque das Baleias.

Os outros 60% da área haviam sido adquiridos da BP Energy do Brasil em junho de 2021. A nova transação, que ainda precisa ser concluída, é avaliada em US$ 75 mil (cerca de R$ 405,4 mil, na cotação atual). Segundo comunicado de fato relevante, outros US$ 26,925 milhões (cerca de R$ 145,5 milhões) serão pagos após a definição do destino de Itaipu.