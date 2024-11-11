Vila Velha vai ganhar dois condomínios do Minha Casa Minha Vida

Conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Vila Velha vai receber 272 novas moradias do Minha Casa Minha Vida. Com investimento de R$ 46 milhões, as novas unidades serão nos residenciais Jabaeté e Encantado. O contrato para construção dos imóveis foi assinado na ultima terça-feira (5), entre a Caixa, a prefeitura do município e a construtora responsável pelas obras.

Os empreendimentos são compostos por apartamentos com áreas privativas de 52,89 m², distribuídos em dois quartos, banheiro, sala, varanda, cozinha e área de serviço. Cada unidade habitacional tem o valor de R$ 169,4 mil. O residencial é equipado com infraestrutura completa de pavimentação, drenagem, iluminação, rede de energia, água e esgoto.

As unidades serão destinadas à Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que atende a famílias com renda mensal de até R$ 2.850 e conta com recursos Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

O superintendente de Rede do Sul do Espírito Santo, Humberto Luiz da Silva Junior, destacou a importância dos novos empreendimentos para a população da cidade e o papel do banco na execução do programa.

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