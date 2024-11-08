Aumento no preço da carne influenciou alta da inflação no Espírito Santo Crédito: Freepik

As carnes tiveram alta de 5% na Grande Vitória , influenciando na alta da inflação registrada em outubro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês passado foi 0,5% na Região Metropolitana do Espírito Santo e de 0,56% no Brasil. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação chegou a 4,57% na mesma região capixaba. No acumulado dos 10 meses do ano, ficou em 3,56%.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , o grupo de alimentação e bebidas teve alta de 0,52% em Vitória, com a alimentação no domicílio ficando em 0,58%. Assim como ocorreu no Brasil, foram observados aumentos nos preços das carnes (5,07%).

Entre os cortes, o destaque ficou para a pá, cuja alta foi quase do dobro do geral, chegando a 10,98% de aumento. Também apresentaram alta o acém (8,74%) e a costela (9,26%). Em setembro, as carnes em geral já tinham apresentado alta de 2,62%. Outros alimentos que tiveram aumento foram o limão (31,27%) e o inhame (25,87%).

“O aumento de preço das carnes pode ser explicado por uma menor oferta desses produtos, por conta do clima seco e uma menor quantidade de animais abatidos, além de um elevado volume de exportações”, explica André Almeira, gerente do IPCA e do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Your browser does not support the audio element. Preço das carnes sobe 5% na Grande Vitória em outubro; veja altas por corte

Alta na energia elétrica

Um dos índices que mais teve peso na alta da inflação no Espírito Santo em outubro foi o grupo Habitação, que subiu 1,44%, influenciado pelo aumento nos preços da energia elétrica residencial, que na Grande Vitória cresceu 3,84%. Para o IBGE, a gasolina, com alta de 2,45%, também representou um dos maiores impactos no índice em outubro.