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Churrasco mais salgado

Preço das carnes sobe 5% na Grande Vitória em outubro; veja altas por corte

Em geral, inflação na Região Metropolitana teve alta de 0,5% no mês passado e já acumula 4,57% em 12 meses

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 17:16

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

08 nov 2024 às 17:16
Carne é um dos 80 segmentos avaliados no Recall de Marcas
Aumento no preço da carne influenciou alta da inflação no Espírito Santo Crédito: Freepik
As carnes tiveram alta de 5% na Grande Vitória, influenciando na alta da inflação registrada em outubro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês passado foi 0,5% na Região Metropolitana do Espírito Santo e de 0,56% no Brasil. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação chegou a 4,57% na mesma região capixaba. No acumulado dos 10 meses do ano, ficou em 3,56%.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o grupo de alimentação e bebidas teve alta de 0,52% em Vitória, com a alimentação no domicílio ficando em 0,58%. Assim como ocorreu no Brasil, foram observados aumentos nos preços das carnes (5,07%).
Entre os cortes, o destaque ficou para a pá, cuja alta foi quase do dobro do geral, chegando a 10,98% de aumento. Também apresentaram alta o acém (8,74%) e a costela (9,26%). Em setembro, as carnes em geral já tinham apresentado alta de 2,62%. Outros alimentos que tiveram aumento foram o limão (31,27%) e o inhame (25,87%).
“O aumento de preço das carnes pode ser explicado por uma menor oferta desses produtos, por conta do clima seco e uma menor quantidade de animais abatidos, além de um elevado volume de exportações”, explica André Almeira, gerente do IPCA e do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
Preço das carnes sobe 5% na Grande Vitória em outubro; veja altas por corte

Alta na energia elétrica

Um dos índices que mais teve peso na alta da inflação no Espírito Santo em outubro foi o grupo Habitação, que subiu 1,44%, influenciado pelo aumento nos preços da energia elétrica residencial, que na Grande Vitória cresceu 3,84%. Para o IBGE, a gasolina, com alta de 2,45%, também representou um dos maiores impactos no índice em outubro. 
“Em outubro, esteve em vigor a bandeira vermelha patamar 2, que acrescenta R$ 7,87 a cada 100 kwh consumidos, enquanto em setembro estava em vigor a bandeira vermelha patamar 1, que acrescenta aproximadamente R$ 4,46”, destaca André.

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