Entenda o que causou o incêndio na fábrica da Cacau Show em Linhares

Imagens de drone mostram dimensão de incêndio na fábrica da Cacau Show em Linhares Crédito: Heber Thomaz - 07/11/2023

Mas o que de fato ocorreu na madrugada do dia 7 de novembro de 2023? Durante reinauguração da fábrica, nesta quinta-feira (7), Alê Costa, CEO da Cacau Show explicou o que deu início ao fogo.

“Aconteceu um acidente a metros de altura, numa empilhadeira. O condutor estava muito alto e colocou o garfo na empilhadeira, só que a empilhadeira tinha leite, leite em pó. Houve uma pequena fissura no leite em pó e caiu pó em cima da empilhadeira, que tinha luz, causando uma explosão. Foi uma fatalidade”, relatou.

Costa acrescentou que a empresa tomou todas as providências para que não só o novo prédio tenha atenção redobrada na questão do leite, como em todos os treinamentos e manuais de preparação.

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“Uma das coisas que mais me encantaram nesse processo foi o reconhecimento da sociedade, dos parceiros, com tudo o que aconteceu. Eu digo isso porque nós fomos a empresa que recebeu o seguro de forma mais rápida no Brasil entre empresas que tiveram o mesmo problema. Por quê? Porque tinha processos claros, porque tinha filmagem clara. Foi, de fato, uma fatalidade.”

Agora, o espaço que foi consumido pelo fogo, recebeu uma fábrica de panetones com linha 100% automatizada, a partir de um investimento de R$ 150 milhões. Com isso, todos os panetones da marca — que eram feitos em fábricas parceiras — agora vão sair do Espírito Santo para todo o país. A capacidade de produção é de 8 mil panetones por hora.

Produção de panetone na Cacau Show de Linhares