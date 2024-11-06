Black Novembro: comércio antecipa ofertas e dá descontos de até 80% no ES

Shoppings, polos comérciais e feirões prometem descontos variados no mês de novembro Crédito: Sagrilo

A chegada do mês de novembro marca os preparativos para as festividades de fim de ano e, consequentemente, abre uma maratona de compras nos mais variados setores. De olho no aumento das vendas, o comércio da Grande Vitória já tem promoções voltadas para a Black Friday e promete descontos de até 80%.

Onde encontrar as ofertas?

Até o próximo domingo (10), a Liquida Goiabeiras , em Vitória , promove descontos de até 80% em produtos de vestuário (masculino, feminino e infantil), artesanato, maquiagem, acessórios e calçados ofertados por 120 expositores, que esperam cerca de 300 mil pessoas.

No espaço montado na Rua José Alves, 30 empreendedores do setor de alimentação também oferecem hambúrgueres, cachorros-quentes, churrasco, doces variados, pastéis, chope e bebidas.

7ª Liquida Goiabeiras Outlet

Quando: de 06 a 10 de novembro, 10h às 23h55

Onde: Ruas José Alves e José Vicente Rocha (em frente à Faculdade Multivix), Goiabeiras - Vitória



Na Glória, em Vila Velha , produtos como roupas, calçados, acessórios, eletrônicos, eletrodomésticos, colchões, roupas de cama, mesa e banho, moda fitness e praia, brinquedos, roupas de festa podem ser encontrados com até 60% de desconto.

No polo comercial canela-verde, a Associação dos Comerciantes da Glória (Uniglória) projeta um aumento de 15% nas vendas em relação ao último ano.

Ofertas nos shoppings

Nos principais shoppings da Grande Vitória, as ofertas já são encontradas em produtos para o lar, em itens de vestuário, perfumaria, em óticas e em lojas de colchões premium.

No Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica, várias lojas já contam com preços diferenciados. Entretanto, o maior número de ofertas está previsto para 29 de novembro, quando uma dupla de promotores vai circular pelo mall interagindo com os clientes e os guiando às lojas com as melhores promoções para uma “experiência de compras divertida e diferenciada”, como divulga o shopping.

Nos shoppings Mestre Álvaro ( Serra ), Moxuara ( Cariacica ) e Praia da Costa ( Vila Velha ), as promoções da Black Friday serão estendidas por um fim de semana inteiro para os clientes terem mais tempo para aproveitarem as ofertas.

Nos dias 29 e 30 de novembro e no dia 1º de dezembro, lojas dos mais diversos segmentos preparam promoções com até 80%. No Praia da Costa, as compras realizadas na data ainda vão render cupons extras para a promoção de Natal do shopping.

Já no Shopping Vitória, na Capital, as principais promoções, com previsão de descontos de até 80%, começam a partir de 28 de novembro, com produtos de informática, smartphones, tablets, eletrônicos, vestuário, eletroportáteis, perfumes, beleza, utensílios domésticos e games.