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Black Novembro: comércio antecipa ofertas e dá descontos de até 80% no ES

Em polos comerciais nas ruas e em shoppings, os capixabas podem encontrar grandes promoções em moda feminina e masculina, artesanato, maquiagens, moda infantil, acessórios e calçados para os mais variados gostos

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 18:22

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

06 nov 2024 às 18:22
Shoppings, polos comérciais e feirões prometem descontos variados no mês de novembro
Shoppings, polos comérciais e feirões prometem descontos variados no mês de novembro Crédito: Sagrilo
A chegada do mês de novembro marca os preparativos para as festividades de fim de ano e, consequentemente, abre uma maratona de compras nos mais variados setores. De olho no aumento das vendas, o comércio da Grande Vitória já tem promoções voltadas para a Black Friday e promete descontos de até 80%.
Em polos comerciais das ruas e em shoppings, os capixabas podem encontrar moda feminina e masculina, artesanato, maquiagens, moda infantil, acessórios e calçados para os mais variados gostos. Além da movimentação entre os consumidores, o comércio do Espírito Santo também prevê seis mil vagas de emprego para os dois últimos meses do ano.

Onde encontrar as ofertas?

Até o próximo domingo (10), a Liquida Goiabeiras, em Vitória, promove descontos de até 80% em produtos de vestuário (masculino, feminino e infantil), artesanato, maquiagem, acessórios e calçados ofertados por 120 expositores, que esperam cerca de 300 mil pessoas.
No espaço montado na Rua José Alves, 30 empreendedores do setor de alimentação também oferecem hambúrgueres, cachorros-quentes, churrasco, doces variados, pastéis, chope e bebidas.
  • 7ª Liquida Goiabeiras Outlet
    Quando: de 06 a 10 de novembro, 10h às 23h55
    Onde: Ruas José Alves e José Vicente Rocha (em frente à Faculdade Multivix), Goiabeiras - Vitória
Na Glória, em Vila Velha, produtos como roupas, calçados, acessórios, eletrônicos, eletrodomésticos, colchões, roupas de cama, mesa e banho, moda fitness e praia, brinquedos, roupas de festa podem ser encontrados com até 60% de desconto.
No polo comercial canela-verde, a Associação dos Comerciantes da Glória (Uniglória) projeta um aumento de 15% nas vendas em relação ao último ano.

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Ofertas nos shoppings

Nos principais shoppings da Grande Vitória, as ofertas já são encontradas em produtos para o lar, em itens de vestuário, perfumaria, em óticas e em lojas de colchões premium.
No Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica, várias lojas já contam com preços diferenciados. Entretanto, o maior número de ofertas está previsto para 29 de novembro, quando uma dupla de promotores vai circular pelo mall interagindo com os clientes e os guiando às lojas com as melhores promoções para uma “experiência de compras divertida e diferenciada”, como divulga o shopping.
Nos shoppings Mestre Álvaro (Serra), Moxuara (Cariacica) e Praia da Costa (Vila Velha), as promoções da Black Friday serão estendidas por um fim de semana inteiro para os clientes terem mais tempo para aproveitarem as ofertas.
Nos dias 29 e 30 de novembro e no dia 1º de dezembro, lojas dos mais diversos segmentos preparam promoções com até 80%. No Praia da Costa, as compras realizadas na data ainda vão render cupons extras para a promoção de Natal do shopping.
Já no Shopping Vitória, na Capital, as principais promoções, com previsão de descontos de até 80%, começam a partir de 28 de novembro, com produtos de informática, smartphones, tablets, eletrônicos, vestuário, eletroportáteis, perfumes, beleza, utensílios domésticos e games.
No Canguru Supermercados, na Serra, mais de 70 produtos também vão entrar nas ofertas da Black Friday, com promoções iniciadas no dia 14 de novembro nas unidades de Jardim Limoeiro, Novo Horizonte e Jacaraípe.

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