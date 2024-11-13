ES Gás está ampliando a sua atuação no Espírito Santo Crédito: Pix Fotografia/ES Gás

Em processo de ampliação da rede de distribuição de gás natural no Espírito Santo , a ES Gás chega até o fim do ano em Guarapari. A cidade é a 14ª do Espírito Santo atendida pela rede de gás natural e a intenção é iniciar as ligações antes mesmo do verão, período em que a cidade recebe muitos visitantes. A ES Gás estima atender entre 5 mil e 6 mil clientes na cidade, entre residenciais e comerciais, como hotéis e restaurantes.

Desde 2023, a distribuidora de gás natural teve um aumento de 6,7% no número de unidades consumidoras, chegando a 83.297 clientes ao final do terceiro trimestre de 2024. A companhia também expandiu a sua rede de distribuição ao longo do ano, chegando a 569 quilômetros. Isso representa um aumento de 6,5% em relação a 2023.

Só de julho a setembro, a empresa investiu R$ 21,6 milhões para crescimento da rede, praticamente o dobro do que o mesmo período de 2023. Os investimentos foram focados principalmente em obras de expansão urbana e saturação, construção de ramais, conexões de novos usuários, além da expansão das redes em Aço e Polietileno de Alta Densidade (PEAD). A estimativa é fechar o ano de 2024 totalizando R$ 100 milhões em 2024 e ainda não há previsão do montante para 2025.

Segundo Fábio Bertollo, diretor-presidente da ES Gás, a empresa planeja continuar investindo na expansão de sua infraestrutura. Além de buscar novas localidades na expansão da rede, a empresa também está ampliando os serviços nas cidades onde já estão. A Serra é uma das cidades onde a empresa passou a aumentar a sua cobertura.

Your browser does not support the audio element. ES Gás amplia rede de gás natural e chega a Guarapari até o fim do ano

"O Espírito Santo tem potencial grande de expandir a rede e diversificar. Hoje estamos margeando mais a costa, queremos levar mais gás natural mesmo nos municípios onde já estamos presentes. O interior de Aracruz, por exemplo, ainda não está abastecido de gás natural", detalha Bertollo.

No terceiro trimestre deste ano a empresa também teve um lucro de R$ 49,5 milhões, o que representou um crescimento de 6,8% na comparação com o mesmo período de 2023. Para a ES Gás, esse desempenho foi sustentado pelo volume distribuído de 181,3 milhões de metros cúbicos.

O destaque no período ficou para o segmento industrial, que é o setor que tem a maior participação do volume total. Em relação ao terceiro trimestre do ano passado, houve aumento de 11,6%, principalmente no consumo em indústrias de mineração e pelotização, na Grande Vitória e Anchieta.