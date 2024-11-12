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Samarco abre programa de estágio com vagas no ES

Oferta é de 40 vagas para os níveis técnico (8) e superior (32). Os estudantes vão atuar nas cidades de Belo Horizonte (MG) e Mariana (MG) e Anchieta (ES)

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 14:04

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 nov 2024 às 14:04
Unidade de Ubu da Samarco
Unidade de Ubu da Samarco Crédito: Divulgação
As inscrições para o Programa de Estágio da Samarco estão abertas até o dia 24 de novembro de 2024. A oferta é de 40 vagas para os níveis técnico (8) e superior (32). Os estudantes vão atuar nas cidades de Belo Horizonte (MG) e Mariana (MG) e Anchieta (ES).
O atendimento aos candidatos ocorre na página de carreira da mineradora. 
Os candidatos serão submetidos à avaliação de competências, entrevista individual, avaliação psicológica, dinâmica com gestores e entrevista final e admissão.
Para as oportunidades de nível superior, os candidatos precisam estar cursando a partir do terceiro período do curso, enquanto que os de nível técnico devem estar matriculados a partir do primeiro módulo do curso técnico. A bolsa varia de R$ 1.400 a R$ 952, respectivamente.
A carga horária é de 30 horas semanais. Também há exigência de ter disponibilidade para estagiar por um ano e morar nas cidades próximas às unidades.
Os selecionados recebem ainda assistência médica, seguro de vida, programa de treinamentos, auxílio fretado, café da manhã e restaurante interno.
O início do programa de estágio está previsto para março de 2025.

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