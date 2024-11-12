Samarco abre programa de estágio com vagas no ES

O atendimento aos candidatos ocorre na página de carreira da mineradora.
Os candidatos serão submetidos à avaliação de competências, entrevista individual, avaliação psicológica, dinâmica com gestores e entrevista final e admissão.
Para as oportunidades de nível superior, os candidatos precisam estar cursando a partir do terceiro período do curso, enquanto que os de nível técnico devem estar matriculados a partir do primeiro módulo do curso técnico. A bolsa varia de R$ 1.400 a R$ 952, respectivamente.
A carga horária é de 30 horas semanais. Também há exigência de ter disponibilidade para estagiar por um ano e morar nas cidades próximas às unidades.
Os selecionados recebem ainda assistência médica, seguro de vida, programa de treinamentos, auxílio fretado, café da manhã e restaurante interno.
O início do programa de estágio está previsto para março de 2025.