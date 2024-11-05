Plataforma conecta vagas de trabalho a quem procura emprego

Isabella Motta, 23 anos, conseguiu emprego por meio do Bússola Conecta. Imagem: arquivo pessoal Crédito: Arquivo pessoal

O que um “match” é capaz de gerar na vida de quem está à procura de algo? Mudança de vida? Oportunidade de uma conexão duradoura? Boas experiências? Esse é o propósito que tem dado certo em uma plataforma que vem melhorando a realidade de pessoas, incluindo jovens.

Não, não estamos falando de algum app de relacionamento, mas de uma ferramenta com um objetivo bem diferente: estabelecer “matchs” profissionais, ou seja, conectar empresas que estão contratando e pessoas que querem ser contratadas.

Entre as cidades contempladas estão aquelas no Norte do Espírito Santo, onde vive Isabella Motta, 23 anos. Moradora de São Mateus, ela conquistou seu atual emprego pela plataforma gratuita, batizada de Bússola Conecta ( https://bussolaconecta.com.br/ ), desenvolvida por meio de uma parceria entre a Suzano , indústria de papel e celulose que atua no Estado, e o Bússola Hub. Foram quatro meses de procura, até o tão desejado “sim”, para uma vaga de atendente de loja.

"Consegui esse emprego por meio de uma ação social no meu bairro. Uma equipe foi até lá, explicando como funcionava a plataforma, disponibilizando o acesso à oportunidade de emprego pelo site ou aplicativo. Eu me interessei pela proposta da loja. Fiz entrevista, conversei com os responsáveis e fui contratada. Isso mudou tanto o meu desempenho profissional quanto o pessoal, e me ajudou a conseguir novas oportunidades", afirma Isabelle.

Lançado em fevereiro deste ano, o Bússola Conecta já apresenta resultados expressivos. Desde sua criação até outubro último, foram feitos mais de 2.500 cadastros de profissionais e de 150 empresas, que abriram mais de 600 vagas no Espírito Santo.

São oportunidades oferecidas para pessoas como Amanda Santos, 18 anos, que também mora em São Mateus e estava buscando um emprego, até que conheceu o Bússola Conecta por meio de uma influencer digital na internet. A jovem, então, resolveu se cadastrar para tentar uma vaga no mercado de trabalho num momento decisivo, pois precisava de uma renda para se manter na faculdade de Engenharia Mecânica.

Amanda Santos, 18 anos, celebra conquista da vaga, que vai gerar renda para ajudar no pagamento da faculdade Crédito: Arquivo pessoal

“Recentemente fui contratada como operadora de caixa. Fiz várias tentativas e entrevistas e, felizmente, consegui uma vaga, que me ajudou bastante por conta do horário. Era a vaga de que eu precisava mesmo. Eu estava procurando um emprego por agora para poder manter meus estudos de Engenharia Mecânica em uma faculdade, né? Pagar passagem de ônibus, material e tudo... E como renda em casa, impactou sim. É menos um gasto para os meus pais, pois eu moro com eles”, afirmou Amanda.

Para todos

O Bússola Conecta recebe cadastro de todos os perfis profissionais, desde ingressantes no mercado de trabalho até trabalhadores mais experientes. As empresas recrutadoras utilizam a ferramenta de forma estratégica, para identificar talentos e otimizar a busca por candidatos qualificados.

O apoio ao Bússola Conecta é uma das ações da Suzano na linha com o compromisso da empresa de contribuir para que 200 mil pessoas saiam da condição de pobreza até 2030. O portal de vagas também tem cadastradas empresas de Aracruz, município onde está sediada a maior planta industrial da Suzano no Espírito Santo.

Territórios estratégicos

A plataforma abrange profissionais de territórios estratégicos para a Suzano. O objetivo da maior produtora de celulose do mundo é combater a pobreza e promover o desenvolvimento sustentável em áreas onde atua.

A Suzano considera que territórios estratégicos são aqueles que são socioeconomicamente diversos e vulneráveis. Para isso, trabalha com comunidades, associações e cooperativas para fortalecer esses locais.

De acordo com Rafaela Cavalcanti, consultora de Desenvolvimento Social da Suzano, a empresa investe nessas frentes porque tem por propósito sempre somar às comunidades onde atua.

"É importante buscarmos o fortalecimento dessas áreas estratégicas e mantermos um ótimo relacionamento. Tem muita coisa sendo feita, já oferecemos 229 tipos de qualificações profissionais, entre cursos e oficinas, com quase 5 mil pessoas matriculadas e com 3.700 aprovadas" Rafaela Cavalcanti - Consultora de Desenvolvimento Social da Suzano

Rafaela Cavalcanti, consultora de Desenvolvimento Social da Suzano, fala das iniciativas que têm gerado emprego e renda em áreas estratégicas Crédito: Suzano

A consultora menciona, ainda, uma outra frente de atuação que se mostrou relevante, o Juventudes Multiplicadoras. “É um curso técnico em Meio Ambiente para moradores de comunidades quilombolas. Agora, temos também o Bússola Conecta, que é uma ferramenta de extrema importância para que as pessoas consigam empregos e está sendo um sucesso, já tem muita empresa anunciando suas vagas por lá e a tendência é só aumentar”, complementou.

Embaixadores em áreas estratégicas

Também em áreas estratégicas, a Suzano mantém “embaixadores”, que são funcionários da empresa moradores desses territórios. A missão deles é ajudar a população desses locais a identificar novos nichos de trabalho e novos processos para a garantia de novos frutos e culturas, dando suporte às famílias. Todo o conhecimento é passado por treinamentos específicos para esse fim.

“Assim, orientamos a todos a um só ganho, a uma só conquista e a uma só luta”, salientou Bismarck Blandino, colaborador da Suzano há dois anos e morador da comunidade de São Domingos, em São Mateus, área que tem a silvicultura como destaque.

“Sou embaixador na comunidade. Eu moro aqui desde que nasci, faz 30 anos. Sou um fruto desta terra”, acrescentou. A trajetória profissional de Bismarck, por sinal, é um exemplo de transformação de vida nesses territórios.

Bismarck Blandino, mecânico de silvicultura da Suzano, é embaixador de áreas estratégicas: mudança para as comunidades e na própria vida profissional Crédito: Acervo pessoal

“Trabalho na manutenção mecânica, sou mecânico de silvicultura. Agarrei com força a oportunidade. Graças a Deus, deu tudo certo. Consegui me formar também em técnico em Meio Ambiente, com apoio da Suzano, no finalzinho do ano. E vou me formar em breve em Engenharia Química. Estou no quinto período e muito a fim de agarrar outras oportunidades. Estamos aí.”

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável.

Seus produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, e abastecem mais de 100 países com celulose, papéis para imprimir e escrever, papéis para embalagens, copos e canudos, papéis sanitários e produtos absorventes, além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender a demanda global. A inovação e a sustentabilidade orientam o propósito da empresa de “Renovar a vida a partir da árvore” e o trabalho no enfrentamento dos desafios da sociedade e do planeta.

Com 100 anos de história, a Suzano tem ações nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais na página www.suzano.com.br