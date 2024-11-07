Empresa de logística tem vagas de emprego abertas no ES

VLI administra ferrovias, portos e terminais Crédito: Bruno Figueiredo /Divulgação VLI

51 destinadas ao Espírito Santo. A VLI - empresa de logística que opera ferrovias, portos e terminais - está com vagas de emprego abertas para área operacional em diversos municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, que estão localizadas no Corredor Leste da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). Ao todo, são 154 vagas, das quais

São 90 oportunidades para operador (a) de manobra, 46 para maquinista de manobra, 10 para operador de pátio I e 8 para programador (a).

Os interessados em participar do processo seletivo têm até o dia 13 de novembro para se inscreverem pela página de carreira da empresa.

De acordo com a companhia, os colaboradores terão como benefícios vale-refeição e vale-alimentação, vale-transporte ou ônibus fretado (dependendo da localização em que irá trabalhar), assistência médica e odontológica, plano de previdência complementar, participação nos lucros e resultados, Wellhub (plataforma de academias, com foco em sua saúde e bem-estar), desenvolvimento profissional (por meio da Universidade Corporativa), cesta de Natal, auxílio-creche ou auxílio-babá, além de uma rede de descontos em várias lojas, restaurantes, salões e outros.

A supervisora de Atração e Seleção da VLI, Tatiana Crepalde, ressalta que a empresa valoriza a diversidade e o desenvolvimento.

“Aqui, todos passam por uma jornada de aprendizado. Investimos no desenvolvimento de competências e contribuímos diretamente com o desenvolvimento econômico e social do país. O profissional que faz parte da empresa encontra um ambiente que privilegia a segurança, com foco no cliente e entrega de resultados de excelência”, ressalta.

Saiba mais sobre as vagas e os requisitos

OPERADOR(A) DE MANOBRA

Ensino médio completo

Disponibilidade para trabalhar em escala 4x4

Disponibilidade de trabalhar em regime de turno

Morar Ipatinga, Santa Bárbara, Conselheiro Lafaiete, Belo Oriente, Timóteo, Governador Valadares ou Nova Era, em Minas Gerais; bem como em João Neiva, Vitória ou Região Metropolitana, no Espírito Santo

Ter conhecimento em operações ferroviárias pode ser considerado um diferencial

MAQUINISTA DE MANOBRA

Ensino médio completo

Conhecimento em operações ferroviárias

Conhecimento e/ou experiência na função de maquinista de pátio

Disponibilidade para atuar em escala 4x4

Disponibilidade para atuar em escala de turno

Morar em Santa Bárbara, Conselheiro Lafaiete, João Monlevade, Belo Oriente, Timóteo, Governador Valadares ou Nova Era, em Minas Gerais; na cidade de Cariacica e região ou ter disponibilidade para mudança.

OPERADOR(A) DE PÁTIO

Ensino médio completo

Conhecimento básico no Pacote Office

Disponibilidade para trabalho em regime de escala 4x4

Disponibilidade para trabalhar em regime de turno

Morar em Cariacica, no Espírito Santo; Santa Bárbara ou Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais

Conhecimento em operações ferroviárias será um diferencial

PROGRAMADOR