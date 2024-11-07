Empresa de logística tem vagas de emprego abertas no ES

A VLI - empresa de logística que opera ferrovias, portos e terminais - está com vagas de emprego abertas para área operacional em diversos municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, que estão localizadas no Corredor Leste da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). Ao todo, são 154 vagas, das quais 51 destinadas ao Espírito Santo.
São 90 oportunidades para operador (a) de manobra, 46 para maquinista de manobra, 10 para operador de pátio I e 8 para programador (a).
Os interessados em participar do processo seletivo têm até o dia 13 de novembro para se inscreverem pela página de carreira da empresa.
De acordo com a companhia, os colaboradores terão como benefícios vale-refeição e vale-alimentação, vale-transporte ou ônibus fretado (dependendo da localização em que irá trabalhar), assistência médica e odontológica, plano de previdência complementar, participação nos lucros e resultados, Wellhub (plataforma de academias, com foco em sua saúde e bem-estar), desenvolvimento profissional (por meio da Universidade Corporativa), cesta de Natal, auxílio-creche ou auxílio-babá, além de uma rede de descontos em várias lojas, restaurantes, salões e outros.
A supervisora de Atração e Seleção da VLI, Tatiana Crepalde, ressalta que a empresa valoriza a diversidade e o desenvolvimento.
“Aqui, todos passam por uma jornada de aprendizado. Investimos no desenvolvimento de competências e contribuímos diretamente com o desenvolvimento econômico e social do país. O profissional que faz parte da empresa encontra um ambiente que privilegia a segurança, com foco no cliente e entrega de resultados de excelência”, ressalta.
Saiba mais sobre as vagas e os requisitos
OPERADOR(A) DE MANOBRA
- Ensino médio completo
- Disponibilidade para trabalhar em escala 4x4
- Disponibilidade de trabalhar em regime de turno
- Morar Ipatinga, Santa Bárbara, Conselheiro Lafaiete, Belo Oriente, Timóteo, Governador Valadares ou Nova Era, em Minas Gerais; bem como em João Neiva, Vitória ou Região Metropolitana, no Espírito Santo
- Ter conhecimento em operações ferroviárias pode ser considerado um diferencial
MAQUINISTA DE MANOBRA
- Ensino médio completo
- Conhecimento em operações ferroviárias
- Conhecimento e/ou experiência na função de maquinista de pátio
- Disponibilidade para atuar em escala 4x4
- Disponibilidade para atuar em escala de turno
- Morar em Santa Bárbara, Conselheiro Lafaiete, João Monlevade, Belo Oriente, Timóteo, Governador Valadares ou Nova Era, em Minas Gerais; na cidade de Cariacica e região ou ter disponibilidade para mudança.
OPERADOR(A) DE PÁTIO
- Ensino médio completo
- Conhecimento básico no Pacote Office
- Disponibilidade para trabalho em regime de escala 4x4
- Disponibilidade para trabalhar em regime de turno
- Morar em Cariacica, no Espírito Santo; Santa Bárbara ou Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais
- Conhecimento em operações ferroviárias será um diferencial
PROGRAMADOR
- Conhecimento do ciclo logístico (carregamentos, descargas, circulação e operação ferroviária)
- Ensino médio completo
- Disponibilidade para escala 4x4
- Disponibilidade para trabalhar em escala de turno
- Morar em Santa Bárbara, em Minas Gerais; Vitória e região, em Espírito Santo, ou ter disponibilidade de mudança
- Serão diferenciais destas oportunidades: possuir experiência em torre de controle, além de estar cursando ou ter curso superior completo em logística ou áreas afins