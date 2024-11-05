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Saiba como trabalhar nas 20 empresas que mais empregam no ES

Há oportunidades para profissionais de vários níveis de escolaridade; interessados podem cadastrar o currículo na página de carreiras das companhias

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 15:13

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 nov 2024 às 15:13
Vale inaugura a primeira fábrica de briquetes do mundo
Vale tem mais de 7 mil empregados no Estado Crédito: Fernando Madeira
Vale, Extrabom, ArcelorMittal Tubarão, Hospital Evangélico de Vila Velha e outras 16 companhias estão classificadas entre as empresas com o maior número de empregados no Estado. O ranking faz parte do Anuário Instituto Euvaldo Lodi (IEL) 2024, que aponta as 200 maiores empresas do Estado.
Saiba quais são as 20 empresas do ES mais lucrativas e as que mais empregam
Das organizações listadas, pelo menos 18 delas estão com vagas de emprego abertas para contratação imediata de profissionais de vários níveis de escolaridade. Para participar das seleções, basta observar o modelo de atendimento de cada organização.
Outras duas organizações, Petrobras e o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), contratam colaboradores via concurso público. A estatal tem um certame previsto para os próximos meses, enquanto que a instituição financeira capixaba tem um processo seletivo ainda em validade.

Confira as vagas

VALE
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. 
  • Vagas: 12, todas para Vitória
  • Engenheira(o) pleno – planejamento – vaga preferencial para mulheres
  • Operadora(or) de equipamentos e instalações i - vaga preferencial para mulheres
  • Analista operacional pleno – edificio mar azul - porto – vaga afirmativa para pessoa com deficiência
  • Operadora de equipamentos de armazém i – vaga afirmativa para mulheres
  • Gerente de engenharia de manutenção de ativos – pelotização
  • Operadora de equipamentos de armazém i – vaga afirmativa para mulheres
  • Analista de gestão de contratos senior - desenvolvimento de negócios – vaga preferencial para mulheres
  • Operadora(or) de equipamento e armazenamento i – vaga exclusiva para pessoas com deficiência (pcd)
  • Técnica(o) aprovisionadora(or) e preparadora(or) i – vaga exclusiva para pessoas com deficiência (pcd)
  • Engenheiro (a) master - vaga preferencial para mulheres
EXTRABOM
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. 
  • Vagas: 143
  • Açougue
  • Ajudante de depósito
  • Aprendiz
  • Assistente de inventário
  • Auxiliar de limpeza
  • Balconista de frios
  • Confeiteiro
  • Cozinheiro
  • Embalador
  • Fiscal de salão
  • Motorista transporte
  • Locutor
  • Operador de caixa
  • Operador de frios
  • Repositor
  • Repositor de mercadorias
ARCELORMITTAL TUBARÃO
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. 
  • Vagas: não há oportunidades para o Espírito Santo no momento. 
HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. 
  • Hospital Evangélico de Vila Velha 
  • Analista ambiental  (1)
  • Auxiliar de serviços gerais  (6)
  • Analista de RH treinamento jr. (1)
  • Assistente de manutenção  (1)
  • Auxiliar administrativo (7)
  • Auxiliar de cozinha  (2)
  • Biomédico  (4)
  • Copeiro (2)
  • Cozinheiro  (2)
  • Enfermeiro (3)
  • Farmacêutico (1)
  • Analista comercial  (1)
  • Fonoaudiólogo (2)
  • Técnico de enfermagem (15)
  • Tecnólogo em gastronomia (1)
  • Hospital Evangélico de Santa Leopoldina 
  • Psicólogo (1)
  • Farmacêutico  (1)
  • Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá
  • Técnicos de enfermagem – Pronto socorro (1)
  • Auxiliar cozinha (1)
VIX LOGÍSTICA
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. 
  • Vagas: 
  • Analista de atração & seleção
  • Assistente de atração e seleção pcd
  • Assistente de dados e controle pcd
  • Auxiliar de almoxarife
  • Auxiliar de controle de manutenção
  • Auxiliar de operações portuárias
  • Analista de suporte de negócio
  • Eletricista
  • Inspetor de manutenção
  • Mecânico
  • Mecânico líder
  • Mecânico soldador jr
  • Mecânico moleiro
  • Motorista comboio
UNIMED VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da cooperativa.  A Unimed Vitória divulga as oportunidades disponíveis no Linkedin
Vagas: Não há vagas disponíveis no momento.
ÁGUIA BRANCA
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. 
  • Vagas: 
  • Agente de vendas
  • Assistente de operações
  • Estágio de ensino superior
  • Médico do trabalho
  • Motorista intermunicipal
PETROBRAS
Como se candidatar: as contratações são feitas por meio de concurso público. A previsão é de que um novo certame seja realizado em breve, pois a Fundação Cesgranrio já está contratada para elaborar o edital.
  • Vagas: As oportunidades deverão ser destinadas a quem tem o nível superior em Administração, Ciência de Dados, Economia, Engenharia, Geologia, entre outros postos.
BANESTES
Como se candidatar: as contratações são feitas por meio de concurso público. O último certame foi realizado em 2024 para os cargos de analista econômico financeiro e analista em tecnologia da informação. A seleção tem validade até 2026. Neste caso, as convocações devem ocorrer no decorrer deste período. 
  • Vagas: ainda não tem previsão para realização de um novo concurso.
FRISA
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. 
  • Vagas: 
  • Analista de marketing
  • Auxiliar de crédito e cobrança
  • Auxiliar de recrutamento e seleção
  • Recepcionista
VOLARE VEÍCULOS (Marcopolo)
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para São Mateus
  • Auxiliar de produção
  • Eletricista de veículos elétricos
  • Estágio engenharia de processo
  • Estágio logística
  • Robotista
EXTRAFRUTI
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. 
  • Vagas: 
  • Assistente de administração pessoal
  • Auxiliar de cozinha
  • Auxiliar de expedição
  • Auxiliar de produção
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Promotor de vendas
ESPIRAL ENGENHARIA
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. 
  • Vagas: não há oportunidades disponíveis no momento.
TIMENOW
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. 
  • Vagas: 
  • Analista de qualidade
  • Analista de remuneração
  • Analista de sistemas (desenvolvedor fullstack)
  • Engenheiro de campo
  • Especialista de planejamento
UNIMED SUL CAPIXABA
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. 
  • Vagas: todas para Cachoeiro de Itapemirim
  • Assistente de desenvolvimento de sistemas
  • Assistente contábil
  • Auxiliar administrativo
  • Estágio de laboratório
  • Estágio técnico de enfermagem
  • Fonoaudiólogo
  • Técnico de enfermagem
  • Terapeuta
ELETROMARQUEZ
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página do Linkedin da empresa. 
  • Vagas: 
  • Auxiliar administrativo
  • Almoxarife
  • Controlador de pragas
  • Motoboy
  • Motociclista
  • Técnico de automação
EDP ESPÍRITO SANTO
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. 
  • Vagas: 
  • Analista COI
MÓVEIS SIMONETTI
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. 
  • Vagas: não há vagas disponíveis no momento.
ABAV (Associação Brasileira de Agências de Viagens)
Como se candidatar: a entidade representa as agências de viagens do Espírito Santo. As contratações são feitas diretamente nas unidades. Mais informações no site
  • Vagas: não há informações sobre contratações no momento.
KURUMÁ VEÍCULOS
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página do Linkedin da empresa. 
  • Vagas: 
  • Auxiliar administrativo
  • Auxiliar de agendamento de telemarketing
  • Analista de marketing
  • Auxiliar de estoque
  • Consultor de vendas online
  • Analista de customer experience
  • Preparador de veículos

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