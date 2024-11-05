Saiba como trabalhar nas 20 empresas que mais empregam no ES

Vale, Extrabom, ArcelorMittal Tubarão, Hospital Evangélico de Vila Velha e outras 16 companhias estão classificadas entre as empresas com o maior número de empregados no Estado. O ranking faz parte do Anuário Instituto Euvaldo Lodi (IEL) 2024, que aponta as 200 maiores empresas do Estado.
Das organizações listadas, pelo menos 18 delas estão com vagas de emprego abertas para contratação imediata de profissionais de vários níveis de escolaridade. Para participar das seleções, basta observar o modelo de atendimento de cada organização.
Outras duas organizações, Petrobras e o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), contratam colaboradores via concurso público. A estatal tem um certame previsto para os próximos meses, enquanto que a instituição financeira capixaba tem um processo seletivo ainda em validade.
Confira as vagas
VALE
- Vagas: 12, todas para Vitória
- Engenheira(o) pleno – planejamento – vaga preferencial para mulheres
- Operadora(or) de equipamentos e instalações i - vaga preferencial para mulheres
- Analista operacional pleno – edificio mar azul - porto – vaga afirmativa para pessoa com deficiência
- Operadora de equipamentos de armazém i – vaga afirmativa para mulheres
- Gerente de engenharia de manutenção de ativos – pelotização
- Operadora de equipamentos de armazém i – vaga afirmativa para mulheres
- Analista de gestão de contratos senior - desenvolvimento de negócios – vaga preferencial para mulheres
- Operadora(or) de equipamento e armazenamento i – vaga exclusiva para pessoas com deficiência (pcd)
- Técnica(o) aprovisionadora(or) e preparadora(or) i – vaga exclusiva para pessoas com deficiência (pcd)
- Engenheiro (a) master - vaga preferencial para mulheres
EXTRABOM
- Vagas: 143
- Açougue
- Ajudante de depósito
- Aprendiz
- Assistente de inventário
- Auxiliar de limpeza
- Balconista de frios
- Confeiteiro
- Cozinheiro
- Embalador
- Fiscal de salão
- Motorista transporte
- Locutor
- Operador de caixa
- Operador de frios
- Repositor
- Repositor de mercadorias
ARCELORMITTAL TUBARÃO
- Vagas: não há oportunidades para o Espírito Santo no momento.
HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA
- Hospital Evangélico de Vila Velha
- Analista ambiental (1)
- Auxiliar de serviços gerais (6)
- Analista de RH treinamento jr. (1)
- Assistente de manutenção (1)
- Auxiliar administrativo (7)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Biomédico (4)
- Copeiro (2)
- Cozinheiro (2)
- Enfermeiro (3)
- Farmacêutico (1)
- Analista comercial (1)
- Fonoaudiólogo (2)
- Técnico de enfermagem (15)
- Tecnólogo em gastronomia (1)
- Hospital Evangélico de Santa Leopoldina
- Psicólogo (1)
- Farmacêutico (1)
- Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá
- Técnicos de enfermagem – Pronto socorro (1)
- Auxiliar cozinha (1)
VIX LOGÍSTICA
- Vagas:
- Analista de atração & seleção
- Assistente de atração e seleção pcd
- Assistente de dados e controle pcd
- Auxiliar de almoxarife
- Auxiliar de controle de manutenção
- Auxiliar de operações portuárias
- Analista de suporte de negócio
- Eletricista
- Inspetor de manutenção
- Mecânico
- Mecânico líder
- Mecânico soldador jr
- Mecânico moleiro
- Motorista comboio
UNIMED VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da cooperativa. A Unimed Vitória divulga as oportunidades disponíveis no Linkedin.
Vagas: Não há vagas disponíveis no momento.
ÁGUIA BRANCA
- Vagas:
- Agente de vendas
- Assistente de operações
- Estágio de ensino superior
- Médico do trabalho
- Motorista intermunicipal
PETROBRAS
Como se candidatar: as contratações são feitas por meio de concurso público. A previsão é de que um novo certame seja realizado em breve, pois a Fundação Cesgranrio já está contratada para elaborar o edital.
- Vagas: As oportunidades deverão ser destinadas a quem tem o nível superior em Administração, Ciência de Dados, Economia, Engenharia, Geologia, entre outros postos.
BANESTES
Como se candidatar: as contratações são feitas por meio de concurso público. O último certame foi realizado em 2024 para os cargos de analista econômico financeiro e analista em tecnologia da informação. A seleção tem validade até 2026. Neste caso, as convocações devem ocorrer no decorrer deste período.
- Vagas: ainda não tem previsão para realização de um novo concurso.
FRISA
- Vagas:
- Analista de marketing
- Auxiliar de crédito e cobrança
- Auxiliar de recrutamento e seleção
- Recepcionista
VOLARE VEÍCULOS (Marcopolo)
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
- Vagas: todas para São Mateus
- Auxiliar de produção
- Eletricista de veículos elétricos
- Estágio engenharia de processo
- Estágio logística
- Robotista
EXTRAFRUTI
- Vagas:
- Assistente de administração pessoal
- Auxiliar de cozinha
- Auxiliar de expedição
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de serviços gerais
- Promotor de vendas
ESPIRAL ENGENHARIA
- Vagas: não há oportunidades disponíveis no momento.
TIMENOW
- Vagas:
- Analista de qualidade
- Analista de remuneração
- Analista de sistemas (desenvolvedor fullstack)
- Engenheiro de campo
- Especialista de planejamento
UNIMED SUL CAPIXABA
- Vagas: todas para Cachoeiro de Itapemirim
- Assistente de desenvolvimento de sistemas
- Assistente contábil
- Auxiliar administrativo
- Estágio de laboratório
- Estágio técnico de enfermagem
- Fonoaudiólogo
- Técnico de enfermagem
- Terapeuta
ELETROMARQUEZ
- Vagas:
- Auxiliar administrativo
- Almoxarife
- Controlador de pragas
- Motoboy
- Motociclista
- Técnico de automação
EDP ESPÍRITO SANTO
- Vagas:
- Analista COI
MÓVEIS SIMONETTI
- Vagas: não há vagas disponíveis no momento.
ABAV (Associação Brasileira de Agências de Viagens)
Como se candidatar: a entidade representa as agências de viagens do Espírito Santo. As contratações são feitas diretamente nas unidades. Mais informações no site.
- Vagas: não há informações sobre contratações no momento.
KURUMÁ VEÍCULOS
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página do Linkedin da empresa.
- Vagas:
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de agendamento de telemarketing
- Analista de marketing
- Auxiliar de estoque
- Consultor de vendas online
- Analista de customer experience
- Preparador de veículos