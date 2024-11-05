Saiba como trabalhar nas 20 empresas que mais empregam no ES

Vale tem mais de 7 mil empregados no Estado Crédito: Fernando Madeira

Vale, Extrabom, ArcelorMittal Tubarão, Hospital Evangélico de Vila Velha e outras 16 companhias estão classificadas entre as empresas com o maior número de empregados no Estado. O ranking faz parte do Anuário Instituto Euvaldo Lodi (IEL) 2024, que aponta as 200 maiores empresas do Estado.



Das organizações listadas, pelo menos 18 delas estão com vagas de emprego abertas para contratação imediata de profissionais de vários níveis de escolaridade. Para participar das seleções, basta observar o modelo de atendimento de cada organização.

Outras duas organizações, Petrobras e o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), contratam colaboradores via concurso público . A estatal tem um certame previsto para os próximos meses, enquanto que a instituição financeira capixaba tem um processo seletivo ainda em validade.

Confira as vagas

VALE

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa.

Vagas: 12, todas para Vitória

12, todas para Vitória Engenheira(o) pleno – planejamento – vaga preferencial para mulheres

Operadora(or) de equipamentos e instalações i - vaga preferencial para mulheres

Analista operacional pleno – edificio mar azul - porto – vaga afirmativa para pessoa com deficiência

Operadora de equipamentos de armazém i – vaga afirmativa para mulheres

Gerente de engenharia de manutenção de ativos – pelotização

Operadora de equipamentos de armazém i – vaga afirmativa para mulheres

Analista de gestão de contratos senior - desenvolvimento de negócios – vaga preferencial para mulheres

Operadora(or) de equipamento e armazenamento i – vaga exclusiva para pessoas com deficiência (pcd)

Técnica(o) aprovisionadora(or) e preparadora(or) i – vaga exclusiva para pessoas com deficiência (pcd)

Engenheiro (a) master - vaga preferencial para mulheres

EXTRABOM

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa.

Vagas: 143

143 Açougue

Ajudante de depósito

Aprendiz

Assistente de inventário

Auxiliar de limpeza

Balconista de frios

Confeiteiro

Cozinheiro

Embalador

Fiscal de salão

Motorista transporte

Locutor

Operador de caixa

Operador de frios

Repositor

Repositor de mercadorias

ARCELORMITTAL TUBARÃO

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa.

Vagas: não há oportunidades para o Espírito Santo no momento.

HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa.

Hospital Evangélico de Vila Velha

Analista ambiental (1)

Auxiliar de serviços gerais (6)

Analista de RH treinamento jr. (1)

Assistente de manutenção (1)

Auxiliar administrativo (7)

Auxiliar de cozinha (2)

Biomédico (4)

Copeiro (2)

Cozinheiro (2)

Enfermeiro (3)

Farmacêutico (1)

Analista comercial (1)

Fonoaudiólogo (2)

Técnico de enfermagem (15)

Tecnólogo em gastronomia (1)

Hospital Evangélico de Santa Leopoldina

Psicólogo (1)

Farmacêutico (1)

Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá

Técnicos de enfermagem – Pronto socorro (1)

Auxiliar cozinha (1)

VIX LOGÍSTICA

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa.

Vagas:

Analista de atração & seleção

Assistente de atração e seleção pcd

Assistente de dados e controle pcd

Auxiliar de almoxarife

Auxiliar de controle de manutenção

Auxiliar de operações portuárias

Analista de suporte de negócio

Eletricista

Inspetor de manutenção

Mecânico

Mecânico líder

Mecânico soldador jr

Mecânico moleiro

Motorista comboio

UNIMED VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da cooperativa. A Unimed Vitória divulga as oportunidades disponíveis no Linkedin

Vagas: Não há vagas disponíveis no momento.

ÁGUIA BRANCA

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa.

Vagas:

Agente de vendas

Assistente de operações

Estágio de ensino superior

Médico do trabalho

Motorista intermunicipal

PETROBRAS

Como se candidatar: as contratações são feitas por meio de concurso público. A previsão é de que um novo certame seja realizado em breve, pois a as contratações são feitas por meio de concurso público. A previsão é de que um novo certame seja realizado em breve, pois a Fundação Cesgranrio já está contratada para elaborar o edital.

Vagas: As oportunidades deverão ser destinadas a quem tem o nível superior em Administração, Ciência de Dados, Economia, Engenharia, Geologia, entre outros postos.

BANESTES

Como se candidatar: as contratações são feitas por meio de concurso público. O último certame foi realizado em 2024 para os cargos de analista econômico financeiro e analista em tecnologia da informação. A seleção tem validade até 2026. Neste caso, as convocações devem ocorrer no decorrer deste período.

Vagas: ainda não tem previsão para realização de um novo concurso.

FRISA

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa.

Vagas:

Analista de marketing

Auxiliar de crédito e cobrança

Auxiliar de recrutamento e seleção

Recepcionista

VOLARE VEÍCULOS (Marcopolo)

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: todas para São Mateus

todas para São Mateus Auxiliar de produção

Eletricista de veículos elétricos

Estágio engenharia de processo

Estágio logística

Robotista

EXTRAFRUTI

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa.

Vagas:

Assistente de administração pessoal

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de expedição

Auxiliar de produção

Auxiliar de serviços gerais

Promotor de vendas

ESPIRAL ENGENHARIA

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa.

Vagas: não há oportunidades disponíveis no momento.

TIMENOW

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa.

Vagas:

Analista de qualidade

Analista de remuneração

Analista de sistemas (desenvolvedor fullstack)

Engenheiro de campo

Especialista de planejamento

UNIMED SUL CAPIXABA

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa.

Vagas: todas para Cachoeiro de Itapemirim

todas para Cachoeiro de Itapemirim Assistente de desenvolvimento de sistemas

Assistente contábil

Auxiliar administrativo

Estágio de laboratório

Estágio técnico de enfermagem

Fonoaudiólogo

Técnico de enfermagem

Terapeuta

ELETROMARQUEZ

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na os interessados podem fazer o cadastro na página do Linkedin da empresa.

Vagas:

Auxiliar administrativo

Almoxarife

Controlador de pragas

Motoboy

Motociclista

Técnico de automação

EDP ESPÍRITO SANTO

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa.

Vagas:

Analista COI

MÓVEIS SIMONETTI

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa.

Vagas: não há vagas disponíveis no momento.

ABAV (Associação Brasileira de Agências de Viagens)

Como se candidatar: a entidade representa as agências de viagens do Espírito Santo. As contratações são feitas diretamente nas unidades. Mais informações no a entidade representa as agências de viagens do Espírito Santo. As contratações são feitas diretamente nas unidades. Mais informações no site

Vagas: não há informações sobre contratações no momento.

KURUMÁ VEÍCULOS

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na os interessados podem fazer o cadastro na página do Linkedin da empresa.