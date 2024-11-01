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Ranking IEL

Saiba quais são as 20 empresas do ES mais lucrativas e as que mais empregam

Ranking organizado pelo IEL, entidade do Sistema Findes, aponta quais são as empresas com mais funcionários e também as mais lucrativas em atividade

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 08:10

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

01 nov 2024 às 08:10
Vale inaugura a primeira fábrica de briquetes do mundo
Vale lidera como a empresa com mais empregados no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Vale é a empresa com mais empregados no Espírito Santo, com 7.454 pessoas no quadro funcional. Em segundo lugar, aparece o Extrabom Supermercados, com 6.782 empregados, e, logo depois, a ArcelorMittal, com 5.429.
As informações são do Anuário IEL 2024, levantamento que aponta quais são as 200 maiores empresas do Espírito Santo 2024, feito pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), entidade do Sistema Findes (Federação das Indústrias do Espírito Santo), e lançado nesta quarta-feira (30). A publicação também indica quais são as companhias mais lucrativas do Estado. Nesse quesito, lidera a empresa Povoação Energia, de Linhares, seguida pela Comexport Trading, de comércio exterior. 
O estudo mostra, entre outros dados, quais são as 20 empresas que mais empregam no Estado e também as 20 mais lucrativas. Entre as 20 empresas com maior lucro líquido, três nomes da lista fazem parte de uma compra bilionária concluída pela empresa de energia Eneva na última sexta-feira (25). A companhia concluiu a aquisição das usinas Linhares e Povoação Energia e Tevisa, que eram controladas pelo BTG Pactual, por R$ 3,2 bilhões.
Segundo o levantamento do IEL, em 2023, as 20 maiores empresas empregadoras apresentaram uma média de 2.518 colaboradores, totalizando 50.356 trabalhadores. Esses números representam um aumento de mais de 28% em comparação com as 20 maiores empresas de 2022. A empresa que se destacou no topo desse ranking foi a Vale, com 7.454 colaboradores, quantitativo quase 10% acima do resultado do ano anterior.
Saiba quais são as 20 empresas do ES mais lucrativas e as que mais empregam
Já em relação às 20 mais lucrativas em 2023, o levantamento apontou que apuraram um lucro total de R$ 5,5 bilhões, indicando uma elevação de 12,2% no comparativo com o resultado do ano anterior. Em média, cada uma dessas empresas alcançou um lucro de R$ 275,4 milhões, com destaque para a Povoação Energia, que obteve quase R$ 718 milhões no período.

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