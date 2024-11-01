Segundo o levantamento do IEL, em 2023, as 20 maiores empresas empregadoras apresentaram uma média de 2.518 colaboradores, totalizando 50.356 trabalhadores. Esses números representam um aumento de mais de 28% em comparação com as 20 maiores empresas de 2022. A empresa que se destacou no topo desse ranking foi a Vale, com 7.454 colaboradores, quantitativo quase 10% acima do resultado do ano anterior.

Saiba quais são as 20 empresas do ES mais lucrativas e as que mais empregam

Já em relação às 20 mais lucrativas em 2023, o levantamento apontou que apuraram um lucro total de R$ 5,5 bilhões, indicando uma elevação de 12,2% no comparativo com o resultado do ano anterior. Em média, cada uma dessas empresas alcançou um lucro de R$ 275,4 milhões, com destaque para a Povoação Energia, que obteve quase R$ 718 milhões no período.