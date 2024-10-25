Maratona de startups busca soluções para o turismo do ES decolar

Edição do SW Vitória de 2023 Crédito: Divulgação

A Capital capixaba será sede de um evento inédito para o setor de turismo: o Startup Weekend Turistech, que ocorre de 29 de novembro a 1º de dezembro, no Sebrae, em Vitória. Com o tema “Explore novos destinos para o turismo do futuro”, o evento tem como objetivo desenvolver soluções para os principais desafios do turismo no Espírito Santo.

Durante as 54 horas de programação, os participantes desta imersão vão colaborar para criar soluções inovadoras. Entre os desafios destacados estão a promoção de destinos locais, a inovação nos serviços de hospitalidade, a acessibilidade digital para planejamento de viagens e práticas de turismo sustentável. “Queremos tornar a experiência dos viajantes mais atraente e conveniente, além de fomentar o desenvolvimento econômico das regiões turísticas capixabas”, afirma Jacson Tiola, gerente de Programas de Inovação na The Bakery Brasil e um dos organizadores do evento.

Tiola complementa destacando que o objetivo do evento é contribuir na busca de soluções que possam beneficiar e conectar as diversas regiões turísticas do Espírito Santo.

Para incentivar o networking e a troca de experiências, o evento contará com o apoio de instituições locais, como o Fonte Hub - que também é patrocinador -, Sebrae, TecVitória e de parceiros globais, incluindo Google for Startups e HSBC Innovation Banking. Encontros preparatórios, ou meetups, estão sendo organizados para aquecer o ecossistema de inovação e orientar interessados sobre as oportunidades de empreendedorismo no turismo.

Ao final do evento, as três melhores ideias serão premiadas e avaliadas por uma banca de jurados, e os participantes terão a chance de buscar investimentos para transformar seus projetos em negócios reais. Tiola aponta que os participantes podem esperar oportunidades de conexão com mentores de várias empresas, acesso a programas de incubação e visibilidade no mercado turístico regional.

A proposta do Startup Weekend Turistech vem num momento em que o Espírito Santo busca ampliar sua atratividade turística e fortalecer as experiências locais.

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