Lama no Rio Doce: veja como ES vai usar R$ 40 bi do acordo de Mariana

01

R$ 450 milhões

Destinados ao Plano de Reestruturação da Gestão da Pesca e Aquicultura, com recursos alocados em uma conta vinculada ao Fundo Estadual para o Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura. Segundo o Executivo estadual, esse montante é voltado para a promoção do “desenvolvimento sustentável do setor pesqueiro e aquícola, assegurando a preservação dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida das comunidades envolvidas”.

02

R$ 1 bilhão

Para ações de respostas a enchentes, desastres causados por chuvas e recuperação ambiental e produtiva das margens e da Foz do Rio Doce. Os valores serão aplicados em uma conta vinculada semelhante a um “fundo” perpétuo para uso restrito aos rendimentos. A ação, segundo o governo do Estado, visa a garantia da sustentabilidade das ações a longo prazo.

03

R$ 2,3 bilhões

Serão geridos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) ou mediante concessão no trecho capixaba da BR 262, que liga Vitória à Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, para duplicações e demais melhorias. Deste montante, recursos remanescentes podem ser utilizados pelo Espírito Santo para melhorias em outras áreas da Bacia Hidrográfica do Rio Doce ou no litoral norte capixaba.

04

R$ 3,46 bilhões

Para sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, além de aprimoramentos na coleta e gestão de resíduos sólidos, como construção de estações de tratamento e destinação final de resíduos. Essa iniciativa vai contemplar 11 municípios diretamente afetados, além de mais 22 localizados na Bacia do Rio Doce, no litoral norte e em Anchieta.

05

R$ 260 milhões

Destinados para a construção da Maternidade Silvio Avidos, em Colatina, e para a aquisição de equipamentos. Outras ações em saúde pública, tanto em nível estadual quanto municipal, serão apoiadas por recursos da União, por meio do Programa Especial de Saúde – Rio Doce.

06

R$ 3 bilhões

Para ações estaduais voltadas à melhoria da qualidade ambiental e ao fortalecimento dos serviços públicos na Bacia do Rio Doce e no Litoral Norte do Espírito Santo.

07

R$ 6,593 bilhões