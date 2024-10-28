Eneva conclui compra bilionária de 3 termelétricas do BTG Pactual no ES

Tevisa Termelétrica Viana S.A Crédito: Fernando Madeira

Com a operação, a companhia informou que expande em 14% sua capacidade de geração, passando dos atuais 6,3 gigawatts (GW) para 7,2 GW em operação e em construção e se torna a maior geradora de energia termelétrica do país.

Segundo o CEO da Eneva, Lino Cançado, os novos ativos trarão ganhos de sinergia. “A operação otimiza a estrutura de capital da companhia, reduz a alavancagem e abre espaço no balanço da Eneva para investir nas oportunidades de crescimento identificadas no nosso planejamento estratégico, buscando projetos com retorno acima da média do mercado e mantendo a nossa disciplina na alocação de capital”, afirmou.

O EBITDA (em português, lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da companhia aumenta 46%, de R$ 4,1 bilhões para R$ 6 bilhões, em bases estimadas dos últimos 12 meses, considerando os resultados do segundo trimestre de 2024. A negociação envolveu a aquisição de 100% do capital das três usinas.

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Linhares (ES) - A Usina Termelétrica Luiz Oscar Rodrigues de Melo (UTE LORM), localizada em Linhares (ES), possui capacidade instalada de 240 MW, utilizando gás natural como combustível. Recentemente fechou contrato com a Eneva para suprimento do gás, primeiro contrato de venda de gás natural para usina termelétrica celebrado entre agentes privados.

A Usina Termelétrica Luiz Oscar Rodrigues de Melo (UTE LORM), localizada em Linhares (ES), possui capacidade instalada de 240 MW, utilizando gás natural como combustível. Recentemente fechou contrato com a Eneva para suprimento do gás, primeiro contrato de venda de gás natural para usina termelétrica celebrado entre agentes privados. Tevisa (ES) - Localizadas no município de Viana (ES), a Usina Termelétrica Viana, movida a óleo, e a Usina Termelétrica Viana 1, movida a gás natural, possuem capacidade instalada de 175 MW e 37 MW, respectivamente. Ambas as usinas estão operacionais e contratadas em leilões.



- Localizadas no município de Viana (ES), a Usina Termelétrica Viana, movida a óleo, e a Usina Termelétrica Viana 1, movida a gás natural, possuem capacidade instalada de 175 MW e 37 MW, respectivamente. Ambas as usinas estão operacionais e contratadas em leilões. Povoação Energia (ES) - Povoação Energia está localizada em Linhares (ES). Possui capacidade instalada de 75 MW e utiliza gás natural como combustível.

