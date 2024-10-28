A empresa de energia Eneva anunciou, na sexta-feira (25), a conclusão da compra de três usinas termelétricas controladas pelo BTG Pactual localizadas no Espírito Santo. Em uma operação de R$ 3,2 bilhões, a empresa passa a controlar as usinas Linhares e Povoação Energia, ambas em Linhares, e Tevisa, em Viana. As usinas são movidas a gás natural e óleo.
Com a operação, a companhia informou que expande em 14% sua capacidade de geração, passando dos atuais 6,3 gigawatts (GW) para 7,2 GW em operação e em construção e se torna a maior geradora de energia termelétrica do país.
Segundo o CEO da Eneva, Lino Cançado, os novos ativos trarão ganhos de sinergia. “A operação otimiza a estrutura de capital da companhia, reduz a alavancagem e abre espaço no balanço da Eneva para investir nas oportunidades de crescimento identificadas no nosso planejamento estratégico, buscando projetos com retorno acima da média do mercado e mantendo a nossa disciplina na alocação de capital”, afirmou.
O EBITDA (em português, lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da companhia aumenta 46%, de R$ 4,1 bilhões para R$ 6 bilhões, em bases estimadas dos últimos 12 meses, considerando os resultados do segundo trimestre de 2024. A negociação envolveu a aquisição de 100% do capital das três usinas.
Eneva conclui compra bilionária de 3 termelétricas do BTG Pactual no ES
- Linhares (ES) - A Usina Termelétrica Luiz Oscar Rodrigues de Melo (UTE LORM), localizada em Linhares (ES), possui capacidade instalada de 240 MW, utilizando gás natural como combustível. Recentemente fechou contrato com a Eneva para suprimento do gás, primeiro contrato de venda de gás natural para usina termelétrica celebrado entre agentes privados.
- Tevisa (ES) - Localizadas no município de Viana (ES), a Usina Termelétrica Viana, movida a óleo, e a Usina Termelétrica Viana 1, movida a gás natural, possuem capacidade instalada de 175 MW e 37 MW, respectivamente. Ambas as usinas estão operacionais e contratadas em leilões.
- Povoação Energia (ES) - Povoação Energia está localizada em Linhares (ES). Possui capacidade instalada de 75 MW e utiliza gás natural como combustível.
Além das usinas em solo capixaba, a companhia também está adquirindo a estrutura de Gera Maranhão, em Miranda do Norte, a 120 quilômetros de São Luís, no Maranhão. No caso da estrutura do Norte brasileiro, a aquisição é de 50% do que o BTG detém da usina. A operação está em andamento e terá sua conclusão comunicada oportunamente, segundo a Eneva.