Mercado de trabalho

Confira as mais de 4 mil vagas de emprego abertas no ES

Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de limpeza, balconista, manobrista, entre outras chances

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 09:54

Diná Sanchotene

Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.632 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (04). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 995. Há oportunidades para motorista, operador de caixa, auxiliar de produção, costureira, auxiliar de expedição, passadeira, frentista, técnico em edificações, entre outros postos. Veja as vagas
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 1.440. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de limpeza, balconista, manobrista, promotor de vendas, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 700. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de farmácia, atendente de lanchonete, atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza, auxiliar operacional de logística, operador de caixa, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
Vagas: 443. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, atendente de telemarketing, operador de caixa, operador de telemarketing, pedreiro, técnico em edificações, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
Vagas: 195. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de padaria, auxiliar de lfaturamento, controlador de acesso, decorador de eventos, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 56. Há oportunidades para empregada doméstica, ajudante de obras, ajudante de montagem, repositor de mercadorias, recepcionista, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
Vagas: 68. Há oportunidades para ajudante de obras, eletricista, motorista de caminhão, operador de escavadeira, pedreiro, serrador de mármore, entre outros postos. Veja as vagas.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
Vagas: 194. Há oportunidades para ajudante de forneiro, ajudante geral, analista administrativo, assistente de produção obras civis, encarregado de pintura, especialista em estruturas, montador de andaime, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
Vagas: 124. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de logística, copeira de hospital, operador de loja, técnico de segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.
Vagas: 172. Há oportunidades para agente de microcrédito rural, auxiliar de cozinha, armador, balconista, caldeireiro especializado, repositor, entre outras chances. Veja as vagas. 
BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.
Vagas: 187 Há oportunidades para ajudante prático ou geral, assistente terapêutico, carpinteiro, costureira, monitor de vendas, repositor de mercadorias, servente, técnico ambiental, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].
Vagas: 58. Há oportunidades para ajudante de obras, armador de ferros, conferente de carga, corretor de seguros, empacotador, motorista carreteiro, entre outras chances. Veja as vagas. 

