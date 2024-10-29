Coca-Cola abre 70 vagas de emprego no ES para motoristas e ajudantes

Oportunidade para motorista na Coca-Cola Crédito: Divulgação

A Coca-Cola Andina, com sede em Cariacica, está com 70 vagas de emprego abertas para a contratação de motoristas e ajudantes de entregas no Espírito Santo. Para a seleção dos profissionais, a empresa vai realizar três dias de feirão em Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim. Os interessados devem ficar atentos aos horários e dias de atendimento.

São 30 oportunidades para motorista. O candidato precisa ter carteira de habilitação nas categorias D e E e experiência na função. Já para ajudantes são 40 postos de trabalho para quem tem o ensino fundamental.

Os trabalhadores recebem, além do salário, vale-transporte, vale-alimentação, vale-refeição; plano de saúde e odontológico, seguro de vida; kit de Natal, kit escolar para filhos(as); e Gympass e participação nos resultados.

A empresa valoriza a diversidade e promove a inclusão. Pessoas com deficiência, negras, mulheres, LGBTQIA+ e de diversas idades estão convidadas a participar do processo seletivo.

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Confira o cronograma de atendimento

CARIACICA

Quarta-feira (30/10): atendimento aos candidatos a motorista

atendimento aos candidatos a motorista Quinta-feira (31/10) : atendimento dos candidato a ajudante de entregas

: atendimento dos candidato a ajudante de entregas Horário: 8 às 16 horas

8 às 16 horas Local: BR-101, s/nº, Tabajara, Cariacica - ES