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Oportunidades

Coca-Cola abre 70 vagas de emprego no ES para motoristas e ajudantes

Atendimento aos candidatos interessados será feito em três dias, de acordo com o cargo e a cidade; veja como participar do processo seletivo
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 out 2024 às 15:44

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 15:44

Oportunidade para motorista na Coca-Cola
Oportunidade para motorista na Coca-Cola Crédito: Divulgação
A Coca-Cola Andina, com sede em Cariacica, está com 70 vagas de emprego abertas para a contratação de motoristas e ajudantes de entregas no Espírito Santo. Para a seleção dos profissionais, a empresa vai realizar três dias de feirão em Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim. Os interessados devem ficar atentos aos horários e dias de atendimento.
São 30 oportunidades para motorista. O candidato precisa ter carteira de habilitação nas categorias D e E e experiência na função. Já para ajudantes são 40 postos de trabalho para quem tem o ensino fundamental.
Os trabalhadores recebem, além do salário, vale-transporte, vale-alimentação, vale-refeição; plano de saúde e odontológico, seguro de vida; kit de Natal, kit escolar para filhos(as); e Gympass e participação nos resultados.
A empresa valoriza a diversidade e promove a inclusão. Pessoas com deficiência, negras, mulheres, LGBTQIA+ e de diversas idades estão convidadas a participar do processo seletivo.
Coca-Cola abre 70 vagas de emprego no ES para motoristas e ajudantes

Confira o cronograma de atendimento

  • CARIACICA
  • Quarta-feira (30/10): atendimento aos candidatos a motorista
  • Quinta-feira (31/10): atendimento dos candidato a ajudante de entregas
  • Horário: 8 às 16 horas
  • Local: BR-101, s/nº, Tabajara, Cariacica - ES
  • CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
  • Dia 4 de novembro: Motoristas
  • Horário: das 8 às 16 horas
  • Local: Rod. Engenheiro Fabiano Vivacqua, ES-482, N 1698, Morro Grande, Cachoeiro de Itapemirim.

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