Shopping Montserrat, na Serra Crédito: Divulgação

Um Feirão de Empregabilidade vai oferecer mais de 1.700 vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada . A iniciativa será realizada nesta quarta-feira, dia 30 de outubro, das 10 às 22 horas, no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras, na Serra.

Para participar, é necessário levar currículo atualizado, carteira de trabalho e documentos pessoais, como RG e CPF.

O candidato se inscreve na vaga que tem interesse e, em seguida, é encaminhado para entrevista com a empresa contratante. O atendimento será organizado por meio da distribuição de senhas

A coordenadora de marketing do Shopping Montserrat, Patrícia Bonomo, destaca que a iniciativa tem como objetivo colaborar com a economia local, ajudando as empresas do município a preencherem seus quadros de funcionários e aos trabalhadores e encontrarem novas oportunidades de emprego.

Ela lembra que muitas oportunidades surgem nessa época do ano, por isso o Feirão será um evento importante para quem busca um trabalho com carteira assinada. Segundo Patrícia, a previsão é de que 13 lojas sejam inauguradas até o final do ano.

Your browser does not support the audio element. Feirão da empregabilidade acontece nesta quarta-feira (30) na Serra

Além das oportunidades nas lojas do shopping para os cargos de vendedor e atendente, o evento também contará com postos para técnico de enfermagem, assistente administrativo, estoquista, encarregado de padaria e muitos outros.

O evento é realizado pelo Shopping Montserrat, com o apoio do Sine da Serra, Agência Nacional de Empregos (ANE) e Center RH.

Confira algumas vagas

Assistente administrativo

Assistente administrativo/operacional

Assistente de RH/DP

Atendente de loja

Auxiliar administrativo - pcd

Auxiliar de etiquetagem/separação

Auxiliar de expedição

Consultor (a) comercial

Consultora de vendas

Consultor de vendas interno (produtos hospitalares)

Coordenador de operações comerciais

Cozinheiro(a)

Encarregado de padaria

Estoquista

Lavador

Técnico de enfermagem

Vendedor (a)