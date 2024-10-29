Um Feirão de Empregabilidade vai oferecer mais de 1.700 vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada. A iniciativa será realizada nesta quarta-feira, dia 30 de outubro, das 10 às 22 horas, no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras, na Serra.
Para participar, é necessário levar currículo atualizado, carteira de trabalho e documentos pessoais, como RG e CPF.
O candidato se inscreve na vaga que tem interesse e, em seguida, é encaminhado para entrevista com a empresa contratante. O atendimento será organizado por meio da distribuição de senhas
A coordenadora de marketing do Shopping Montserrat, Patrícia Bonomo, destaca que a iniciativa tem como objetivo colaborar com a economia local, ajudando as empresas do município a preencherem seus quadros de funcionários e aos trabalhadores e encontrarem novas oportunidades de emprego.
Ela lembra que muitas oportunidades surgem nessa época do ano, por isso o Feirão será um evento importante para quem busca um trabalho com carteira assinada. Segundo Patrícia, a previsão é de que 13 lojas sejam inauguradas até o final do ano.
Feirão da empregabilidade acontece nesta quarta-feira (30) na Serra
Além das oportunidades nas lojas do shopping para os cargos de vendedor e atendente, o evento também contará com postos para técnico de enfermagem, assistente administrativo, estoquista, encarregado de padaria e muitos outros.
O evento é realizado pelo Shopping Montserrat, com o apoio do Sine da Serra, Agência Nacional de Empregos (ANE) e Center RH.
Confira algumas vagas
- Assistente administrativo
- Assistente administrativo/operacional
- Assistente de RH/DP
- Atendente de loja
- Auxiliar administrativo - pcd
- Auxiliar de etiquetagem/separação
- Auxiliar de expedição
- Consultor (a) comercial
- Consultora de vendas
- Consultor de vendas interno (produtos hospitalares)
- Coordenador de operações comerciais
- Cozinheiro(a)
- Encarregado de padaria
- Estoquista
- Lavador
- Técnico de enfermagem
- Vendedor (a)
- SERVIÇO
- Quando: quarta-feira (30 de outubro)
- Horário: 10h às 22h
- Local: Shopping Montserrat, Piso L2, em frente a Dadalto
- Parcerias: Sine, Center RH, ANE - Agência Nacional De Emprego O
- O que levar: o candidato precisa levar o currículo atualizado, carteira de trabalho e documentos pessoais (RG e CPF).