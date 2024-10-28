Mais de 5 mil vagas de emprego abertas no ES; veja as oportunidades

Oportunidade para trabalhar com pedreiro Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.284 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta semana. É bom lembrar que o Dia do Servidor é comemorado nesta segunda-feira (28) e as unidades estarão fechadas. O atendimento será retomado na terça-feira (29).

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.125. Há oportunidades para saladeira, auxiliar de cozinha, atendente, auxiliar de serviços gerais, encarregado operacional, atendente de loja, operador de caixa, entre outros postos. 1.125. Há oportunidades para saladeira, auxiliar de cozinha, atendente, auxiliar de serviços gerais, encarregado operacional, atendente de loja, operador de caixa, entre outros postos. Veja as vagas

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.555. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de obras, atendente de loja, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de logística, balconista de padaria, manobrista, motorista de caminhão, entre outras chances. 1.555. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de obras, atendente de loja, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de logística, balconista de padaria, manobrista, motorista de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 502. Há oportunidades para agente funerário, ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, atendente de telemarketing, auxiliar operacional de logística, carpinteiro de obras, garçom, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 502. Há oportunidades para agente funerário, ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, atendente de telemarketing, auxiliar operacional de logística, carpinteiro de obras, garçom, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 298. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, atendente de telemarketing, auxiliar de logística, carpinteiro, carregador, embalador, operador de caixa, pedreiro, entre outras chances. 298. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, atendente de telemarketing, auxiliar de logística, carpinteiro, carregador, embalador, operador de caixa, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] . É importante ser informado no e-mail à qual vaga o candidato tem interesse.

Vagas: 586. Há oportunidades para auxiliar de produção, ajudante de caminhão, repositor de mercadoria, operador de atacarejo caixa, auxiliar de logística, operador de empilhadeira, auxiliar de inspeção de qualidade, entre outras chances. 586. Há oportunidades para auxiliar de produção, ajudante de caminhão, repositor de mercadoria, operador de atacarejo caixa, auxiliar de logística, operador de empilhadeira, auxiliar de inspeção de qualidade, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 66. Há oportunidades para auxiliar de limpeza industrial, técnico em segurança do trabalho, supervisor de manutenção industrial, montador de estruturas metálicas, ajudante de montagem, entre outras chances. 66. Há oportunidades para auxiliar de limpeza industrial, técnico em segurança do trabalho, supervisor de manutenção industrial, montador de estruturas metálicas, ajudante de montagem, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 123. Há oportunidades para acabador de pedras, agente de pátio, cortador de pedras, eletricista, manicure / pedicure, operador de escavadeira, pedreiro, vendedor de serviços, entre outros postos. 123. Há oportunidades para acabador de pedras, agente de pátio, cortador de pedras, eletricista, manicure / pedicure, operador de escavadeira, pedreiro, vendedor de serviços, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 144. Há oportunidades para analista de qualidade de TI, ajudante de padeiro, auxiliar de escritório, auxiliar de produção, empregado doméstico faxineiro, instrutor de informática, entre outras chances. 144. Há oportunidades para analista de qualidade de TI, ajudante de padeiro, auxiliar de escritório, auxiliar de produção, empregado doméstico faxineiro, instrutor de informática, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 288. Há oportunidades para ajudante, analista de comunicação, auxiliar de expedição, auxiliar de obras, eletricista, mecânico de máquinas florestais, motorista carreteiro, entre outras chances. 288. Há oportunidades para ajudante, analista de comunicação, auxiliar de expedição, auxiliar de obras, eletricista, mecânico de máquinas florestais, motorista carreteiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 138. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, copeira de hospital, frentista, operador de loja, técnico de segurança do trabalho, trabalhador rural, vendedor interno, entre outras chances. 138. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, copeira de hospital, frentista, operador de loja, técnico de segurança do trabalho, trabalhador rural, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 179. Há oportunidades para agente de microcrédito rural, atendente de farmácia, auxiliar administrativo, ajudante de instalador de som e acessórios, caldeireiro especializado, cozinheira, entre outras chances. 179. Há oportunidades para agente de microcrédito rural, atendente de farmácia, auxiliar administrativo, ajudante de instalador de som e acessórios, caldeireiro especializado, cozinheira, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 37. Há oportunidades para acabador de pedras, cortador de pedras, operador de ponte rolante, resinador, auxiliar de produção, entre outras chances. 37. Há oportunidades para acabador de pedras, cortador de pedras, operador de ponte rolante, resinador, auxiliar de produção, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 79. Há oportunidades para ajudante de obras, agente de microcrédito, armador de ferros, atendente de balcão, atendente de lanchonete, corretor de seguro, empregada doméstica, entre outras chances. 79. Há oportunidades para ajudante de obras, agente de microcrédito, armador de ferros, atendente de balcão, atendente de lanchonete, corretor de seguro, empregada doméstica, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.