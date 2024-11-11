Em busca de emprego? Confira as mais de 5 mil vagas abertas no ES

Agência do Sine de Vila Velha tem 248 vagas de emprego Crédito: Júnior Costa/ Divulgação Prefeitura de Vila Velha

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.194 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (11). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 248. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, banhista de animais domésticos, carpinteiro, churrasqueiro, decorador de eventos, operador de caixa, entre outras chances. 248. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, banhista de animais domésticos, carpinteiro, churrasqueiro, decorador de eventos, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.048. Há oportunidades para ajudante de cozinha, frentista, auxiliar de logística, ajudante de carga e descarga, assistente administrativo, motorista, assistente de RH, entre outros postos. 1.048. Há oportunidades para ajudante de cozinha, frentista, auxiliar de logística, ajudante de carga e descarga, assistente administrativo, motorista, assistente de RH, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.622. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, aplicador de vinil autoadesivo, auxiliar de limpeza, bombeiro hidráulico, caseiro, confeiteiro, garçom, manobrista, entre outras chances. 1.622. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, aplicador de vinil autoadesivo, auxiliar de limpeza, bombeiro hidráulico, caseiro, confeiteiro, garçom, manobrista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 550. Há oportunidades para ajudante eletricista, almoxarife, analista contábil, analista de marketing, atendente de lanchonete, camareira de hotel, consultor de vendas, motorista de caminhão, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 550. Há oportunidades para ajudante eletricista, almoxarife, analista contábil, analista de marketing, atendente de lanchonete, camareira de hotel, consultor de vendas, motorista de caminhão, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 415. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, atendente de telemarketing, auxiliar de logística, embalador, operador de telemarketing, gari, técnico de edificações, entre outras chances. 415. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, atendente de telemarketing, auxiliar de logística, embalador, operador de telemarketing, gari, técnico de edificações, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 60. Há oportunidades para empregada doméstica, promotor de vendas, servente hospitalar, ajudante de obras, projetista mecânico, entre outras chances. 60. Há oportunidades para empregada doméstica, promotor de vendas, servente hospitalar, ajudante de obras, projetista mecânico, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 77 Há oportunidades para acabador de mármore e granito, ajudante de motorista, eletricista, frentista, lubrificador de máquinas, mecânico de motocicletas, operador de retroescavadeira, entre outros postos. 77 Há oportunidades para acabador de mármore e granito, ajudante de motorista, eletricista, frentista, lubrificador de máquinas, mecânico de motocicletas, operador de retroescavadeira, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 121. Há oportunidades para ajudante de cozinha, auxiliar de escritório, capoteiro, estoquista, instrutor de informática, motorista de automóveis, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. 121. Há oportunidades para ajudante de cozinha, auxiliar de escritório, capoteiro, estoquista, instrutor de informática, motorista de automóveis, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 147. Há oportunidades para ajudante de distribuição, assistente de produção obras civis, caldeireiro, eletricista de força e controle, encarregado de pintura, motorista de distribuição, pedreiro, entre outras chances. 147. Há oportunidades para ajudante de distribuição, assistente de produção obras civis, caldeireiro, eletricista de força e controle, encarregado de pintura, motorista de distribuição, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 134. Há oportunidades para vendedor interno, soldador, ajudante de obras, copeira de hospital, auxiliar de cozinha, auxiliar de logística, auxiliar de caldeireiro, nutricionista, engenheiro civil, entre outras chances. 134. Há oportunidades para vendedor interno, soldador, ajudante de obras, copeira de hospital, auxiliar de cozinha, auxiliar de logística, auxiliar de caldeireiro, nutricionista, engenheiro civil, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 172. Há oportunidades para agente de microcrédito rural, ajudante de instalador de som e acessórios, caldeireiro especializado, farmacêutico, montador especializado, mecânico de moto, entre outras chances. 172. Há oportunidades para agente de microcrédito rural, ajudante de instalador de som e acessórios, caldeireiro especializado, farmacêutico, montador especializado, mecânico de moto, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail : o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 68. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de balcão, auxiliar de armazenamento, auxiliar de linha de produção, balconista, empacotador, empregada doméstica, entre outras chances. 68. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de balcão, auxiliar de armazenamento, auxiliar de linha de produção, balconista, empacotador, empregada doméstica, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.