Dinheiro: organização é importante no fim do ano Crédito: Pixabay

Festas, presentes de Natal e amigo X, viagens e ceias das comemorações de fim de ano. Para muitas pessoas, dezembro é um mês movimentado e com muitos eventos que também aumentam os gastos.

O primeiro passo para evitar ver o 13° salário indo embora com todas essas despesas extras é fazer um planejamento. Especialistas orientam que esse recurso seja destinado para o pagamento de dívidas, se esse for o caso, e também separar uma parte dele para as despesas do início do ano.

O professor de Finanças da Fucape Leonardo Boa frisa que na hora de fazer esse planejamento é importante definir um orçamento para presentes e ceias, lembrando sempre de evitar compras por impulso. No caso de quem participa de vários amigos X, ele orienta estabelecer um limite no valor para os presentes não ficarem muito fora do orçamento.

"Uma dica que geralmente falo com as pessoas que conversam comigo sobre dinheiro é de não deixar de viver. É bom poupar mas também é importante separar dinheiro para criar esses momentos em família, inclusive fazendo um planejamento para isso", defende.

Your browser does not support the audio element. Gastos de fim de ano -saiba como se planejar para festas e férias

Ele acrescenta que também vale a pena escolher opções mais em conta na hora de contribuir com a ceia de Natal. "Outra coisa que acaba tomando os recursos são os bolões da Mega-Sena da Virada, já que alguns podem ir de R$ 85 a R$ 150. Acho importante a pessoa fazer a fezinha, mas dentro daquilo que está na margem de gasto dela", ressalta.

Na hora de planejar o fim de ano, o professor destaca que é preciso manter a atenção em alguns pontos:

Planejamento : Liste todos os seus gastos previstos, incluindo presentes, ceias, viagens e confraternizações.



: Liste todos os seus gastos previstos, incluindo presentes, ceias, viagens e confraternizações. Orçamento: Defina um limite de gastos para cada categoria e procure segui-lo à risca.



Defina um limite de gastos para cada categoria e procure segui-lo à risca. Compras conscientes: Pesquise preços, avalie a necessidade da compra e negocie descontos.



Pesquise preços, avalie a necessidade da compra e negocie descontos. Dívidas: Priorize o pagamento de dívidas com juros altos, como cheque especial e cartão de crédito.



Priorize o pagamento de dívidas com juros altos, como cheque especial e cartão de crédito. Reserva financeira: Se possível, guarde uma parte do 13º salário para as despesas do início do ano, como IPVA, IPTU e material escolar.



Já Marcel Lima, membro do Conselho de Finanças do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (Ibef-ES), orienta aproveitar os descontos da Black Friday para adiantar a compra de presentes e conseguir preços mais atrativos.

"Uma questão importante é o planejamento das despesas. Uma compra antecipada costuma ser muito vantajosa e você consegue alguns descontos. Também é possível negociar descontos quando você faz algum pagamento à vista ou uma compra com certo planejamento. Se for parcelar a compra, deve sempre ficar atento ao rotativo do cartão de crédito, pois o eventual parcelamento do cartão tem uma taxa de juros muito alta. Por isso, deve-se sempre pagar o valor cheio do cartão de crédito", orienta.