A Gazeta lança editoria Tá no Lucro para tratar de finanças e empreendedorismo

Crédito: A Gazeta

A Gazeta, agora vão ficar ainda mais em evidência com o lançamento de uma nova editoria: Seja para quitar dívidas, fazer uma viagem, comprar algo que deseja muito, ter controle financeiro ou aprender a investir, todo mundo deseja saber a melhor forma de lidar com dinheiro. Por isso, reportagens para auxiliar os consumidores e empreendedores a alcançarem objetivos financeiros e profissionais, que sempre estiveram presentes emagora vão ficar ainda mais em evidência com o lançamento de uma nova editoria: Tá no Lucro

O espaço inédito para dar notícias e dicas sobre finanças pessoais, empreendedorismo, investimento no mercado financeiro e abertura de negócios estará no ar a partir desta terça-feira (26). O Tá no Lucro tem o objetivo de se tornar um guia e uma forma de descomplicar o "economês" para o leitor, além de contar histórias de sucesso que possam servir de inspiração. A editoria de finanças pode ser acessada através do link https://www.agazeta.com.br/ta-no-lucro

“É um compromisso de A Gazeta: estar junto com o capixaba e se aproximar sempre mais, na direção de oferecer informações úteis e qualificadas para o cidadão. Tá no Lucro tem esse objetivo. Após estudos de um time multidisciplinar que trabalha na busca de oportunidades e de melhor atender aos interesses do cidadão, chegou-se à conclusão de que seria importante atualizar a editoria oferecendo soluções informativas ainda mais modernas e conectadas com esse sentimento dos usuários”, ressalta o editor-chefe de A Gazeta, Geraldo Nascimento.

A gerente-executiva de Produto Digital de A Gazeta, Elaine Silva, destaca que Tá no Lucro terá conteúdos que conversarão com o público de maneira descomplicada e atrativa, utilizando diversos formatos e plataformas.

"Sabemos que a questão financeira é muito importante para as famílias. Temos discutido muito a criação de canais de nicho dentro do site A Gazeta, para podermos atingir diversos públicos, de acordo com suas preferências de consumo de conteúdo. Nesse contexto, temos várias discussões sobre como o produto pode oferecer conteúdos diversos e que cheguem nesses públicos. Fizemos esse caminho com a marca Se Cuida, nosso canal de saúde no site. Agora, vamos apostar na marca Tá no Lucro, que vai falar de forma direta e fácil sobre dinheiro, finanças e empreendedorismo com nosso público" afirma Elaine Silva.

Lançamento

Na inauguração da nova editoria, nesta terça-feira (26), A Gazeta vai transmitir a primeira live do projeto, às 19 horas. No videocast, ao vivo, especialistas vão dar dicas sobre as melhores maneiras de usar o 13° salário para que as famílias já possam começar o próximo ano com as contas no azul.

Os economistas convidados são: Cecília Perini, líder regional da XP Investimentos; Marco Antonio Loureiro Tavares, gerente de Crédito Pessoal do Banestes; e Marcel Lima, assessor de investimentos da Valor Investimentos. A jornalista e editora de Conteúdos Especiais de A Gazeta, Mikaella Campos, será a mediadora.

Além disso, Tá no Lucro vai lançar dois e-books com dicas de como aproveitar as ofertas nesta Black Friday — que acontece na próxima sexta-feira (29) – e conselhos para quem quer usar bem o 13º salário.