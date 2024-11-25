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Pagamento

INSS começa a pagar 13° a novos beneficiários a partir desta segunda (25)

A partir do dia 2 dezembro, a gratificação natalina será paga quem ganha valores maiores que um salário mínimo

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 09:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 nov 2024 às 09:20
INSS, Vitória
O INSS alerta segurados sobre fake news que trata da liberação de "14º salário" ou "folha extra de 13º salário". Não há essa previsão legal Crédito: Ricardo Medeiros
O pagamento do 13º do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a ser depositado nesta segunda-feira (25) para aposentados e pensionistas que começaram a receber o benefício previdenciário entre junho e outubro deste ano. Aqueles que têm direito a um salário mínimo começam a receber primeiro. A partir do dia 2 dezembro, a gratificação natalina será paga quem ganha valores maiores. Os depósitos serão finalizados no dia 6 de dezembro.
Também nesta segunda serão iniciados os depósitos da folha de pagamento do benefício. Os beneficiários que devem receber o 13º terão o pagamento creditado em parcela única. Os valores são liberados conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador. Segundo o INSS, os beneficiários do Rio Grande do Sul (RS) continuarão a receber o pagamento do benefício no primeiro dia do calendário enquanto durar o estado de calamidade pública na região.
O instituto alerta segurados sobre fake news que trata da liberação de "14º salário" ou "folha extra de 13º salário", como circula em algumas redes sociais e plataformas de vídeo. Não há essa previsão legal.

Pagamento do 13º

Ao todo, o instituto fará 1,7 milhão de pagamentos do 13º para mais de 1 milhão de beneficiários, totalizando cerca de R$ 1,3 bilhão liberados. Os cidadãos que recebem mais de um benefício têm direito a mais de um 13º. Recebem apenas quem se aposentou após o pagamento oficial do benefício neste ano, que foi antecipado para os meses de abril e maio deste ano, como ocorre desde 2020, com o início da pandemia de Covid-19. Ao todo, o INSS liberou 13º para mais de 33 milhões de beneficiários de forma antecipada.

Quem pode receber o benefício?

A gratificação deve ser paga para todos que recebem aposentadoria, pensão e benefício por incapacidade (auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente). Como auxílios são temporários, o pagamento do 13º deve ser feito de forma proporcional ao número de meses de afastamento. Aqueles que recebem BPC (Benefício de Prestação Continuada) ou RMV (Renda Mensal Vitalícia) não terão direito ao pagamento.

Calendário do INSS

Mensalmente, o INSS paga mais de 40,5 milhões benefícios previdenciários e assistenciais. Desses, mais de 34 milhões são previdenciários, enquanto cerca de 6,3 milhões são assistenciais. Para ter acesso ao extrato de pagamento, os beneficiários podem acessar o aplicativo ou site Meu INSS. Aqueles que não têm acesso à internet podem ligar para a central 135. Será necessário informar o CPF e outras informações cadastrais para evitar fraudes. O atendimento pode ser feito de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Veja o calendário do INSS de novembro

Para benefícios no valor do salário mínimo
Final do benefício - Data do depósito
1 - 25.nov.
2 - 26.nov.
3 - 27.nov.
4 - 28.nov.
5 - 29.nov.
6 - 2.dez.
7 - 3.dez.
8 - 4.dez.
9 - 5.dez.
10 - 6.dez.
Para quem recebe mais do que o salário mínimo
Final do benefício - Data do depósito
1 e 6 - 2.dez.
2 e 7 - 3.dez.
3 e 8 - 4.dez.
4 e 9 - 5.dez.
5 e 0 - 6.dez.

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