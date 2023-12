5 dicas para aproveitar o Natal em família sem descuidar do bolso

01

Visite a decoração de Natal da sua cidade

Aproveite essa época para passear pelos parques, praças e até mesmo shoppings com decoração de Natal. E o melhor é que, normalmente, a entrada é gratuita. Em Vitória, você pode visitar a Vila Natalina, na Praça do Papa, que conta com uma decoração temática, árvore de Natal, presépio e trenzinho, bem como visitar o Parque Moscoso, que também tem uma decoração de Natal com luzes e enfeites. Outra opção é assistir as projeções de luzes no Natal na Catedral da cidade.