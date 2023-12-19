5 dicas para aproveitar o Natal em família sem descuidar do bolso

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Visite a decoração de Natal da sua cidade

Aproveite essa época para passear pelos parques, praças e até mesmo shoppings com decoração de Natal. E o melhor é que, normalmente, a entrada é gratuita. Em Vitória, você pode visitar a Vila Natalina, na Praça do Papa, que conta com uma decoração temática, árvore de Natal, presépio e trenzinho, bem como visitar o Parque Moscoso, que também tem uma decoração de Natal com luzes e enfeites. Outra opção é assistir as projeções de luzes no Natal na Catedral da cidade.

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Doe roupas e brinquedos

O espírito de solidariedade dessa época do ano é uma oportunidade perfeita para ensinar as crianças sobre o verdadeiro significado do Natal, que é compartilhar e ajudar o próximo. Incentive as crianças a separar brinquedos e roupas que não são mais utilizados para doação. Além de separar, a família pode se reunir e realizar as doações, pessoalmente, assim, as crianças têm a oportunidades de compreender o verdadeiro significado de compartilhar.

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Faça uma sessão de cinema temática

Filmes de Natal são uma boa pedida para reunir a família e se divertirem juntos. Escolha um dia da semana e combine a sessão de cinema com as crianças. Elas podem participar desde à seleção do filme até no preparo da pipoca.

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Faça atividades divertidas em casa

Além das brincadeiras tradicionais, crie brincadeiras utilizando materiais recicláveis, como rolo de papel higiênico, papelão, caixas de leite, algodão. Vocês podem criar um boneco utilizando rolo de papel higiênico, uma decoração para a árvore de Natal ou até mesmo um presente para outro familiar com as obras criadas pelas crianças.

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Preparem a ceia juntos