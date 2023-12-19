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Isis Parteli

5 dicas para aproveitar o Natal em família sem descuidar do bolso

Saiba como curtir a data com a família e criar memórias inesquecíveis sem gastar muito

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 10:38

Públicado em 

19 dez 2023 às 10:38
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli Isis Parteli
O período de final de ano é uma época de alegria e celebração, perfeita para reunir a família e criar memórias inesquecíveis. Mesmo com pouco dinheiro, é possível aproveitar essa data especial com a sua família.
Esse período vai muito além de presentear. O que principalmente importa é estar presente e confraternizar o ano que passou. Portanto, se a grana estiver curta, evite se comprometer financeiramente com presentes e aproveite para realizar atividades em família.
Crédito: Shutterstock
Além decoração e das comidas típicas, outras atividades de Natal podem aproximar ainda mais a família nessa época do ano. Conheça algumas ideias para aproveitar a data mais mágica do ano e criar boas memórias, sem gastar muito:

01

Visite a decoração de Natal da sua cidade

Aproveite essa época para passear pelos parques, praças e até mesmo shoppings com decoração de Natal. E o melhor é que, normalmente, a entrada é gratuita. Em Vitória, você pode visitar a Vila Natalina, na Praça do Papa, que conta com uma decoração temática, árvore de Natal, presépio e trenzinho, bem como visitar o Parque Moscoso, que também tem uma decoração de Natal com luzes e enfeites. Outra opção é assistir as projeções de luzes no Natal na Catedral da cidade.

02

Doe roupas e brinquedos

O espírito de solidariedade dessa época do ano é uma oportunidade perfeita para ensinar as crianças sobre o verdadeiro significado do Natal, que é compartilhar e ajudar o próximo. Incentive as crianças a separar brinquedos e roupas que não são mais utilizados para doação. Além de separar, a família pode se reunir e realizar as doações, pessoalmente, assim, as crianças têm a oportunidades de compreender o verdadeiro significado de compartilhar.

03

Faça uma sessão de cinema temática

Filmes de Natal são uma boa pedida para reunir a família e se divertirem juntos. Escolha um dia da semana e combine a sessão de cinema com as crianças. Elas podem participar desde à seleção do filme até no preparo da pipoca.

04

Faça atividades divertidas em casa

Além das brincadeiras tradicionais, crie brincadeiras utilizando materiais recicláveis, como rolo de papel higiênico, papelão, caixas de leite, algodão. Vocês podem criar um boneco utilizando rolo de papel higiênico, uma decoração para a árvore de Natal ou até mesmo um presente para outro familiar com as obras criadas pelas crianças.

05

Preparem a ceia juntos

Cozinhar em família é uma ótima oportunidade para colocar a mão na massa e criar receitas deliciosas. Além disso, é uma forma de reunir a família e criar memórias inesquecíveis. As crianças podem ajudar a separar os ingredientes, cortar os alimentos e decorar a mesa.
O importante é escolher atividades que sejam prazerosas para todos e que ajudem a criar um clima de alegria e união. O período de Natal é uma oportunidade única de passar mais tempo com a família e criar memórias que ficarão para sempre na lembrança.
E mesmo que haja opções para aproveitar o clima natalino gastando pouco, é fundamental que esse período faça parte do planejamento financeiro da família. Planejando com antecedência, você pode reservar uma quantia mensalmente para essa finalidade e começar o ano no azul.

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Isis Parteli

Isis Parteli Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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