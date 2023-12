Morador de Cariacica mantém tradição e constrói presépio há 40 anos

Seu Dominguinhos, de 78 anos, utiliza a própria história de vida como inspiração para "dar vida" à representação natalina

Ele explica que, inicialmente, o presépio continha apenas um personagem. Agora, possui mais de dez. “Sempre fui muito detalhista. Eu me aposentei como alfaiate, sempre gostei de trabalhos manuais. O presépio é uma tradição da minha família. A minha mãe também fazia, aprendi com ela”.

Ainda recém-nascido se mudou para Marilândia, no Norte do Espírito Santo e, aos 18 anos, veio morar em Cariacica. No período em que morou no interior, ele realizava inúmeras atividades. A partir disso, ele afirma que a inspiração para a construção das miniaturas do presépio é a própria história de vida dele.