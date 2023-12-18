Morador de Cariacica mantém tradição e constrói presépio há 40 anos

Uma tradição de décadas. Há cerca de 40 anos, Domingos Lorenzon, de 78 anos, mais conhecido como "Seu Dominguinhos", constrói um presépio que encanta a todos que visitam a casa dele localizada no bairro Vila Capixaba, em Cariacica . A cada ano, ele aprimora a obra-prima que retrata, por meio de miniaturas feitas a mão, o nascimento de Jesus Cristo, que, segundo a tradição cristã, aconteceu em um estábulo, em Belém.

Ele explica que, inicialmente, o presépio continha apenas um personagem. Agora, possui mais de dez. “Sempre fui muito detalhista. Eu me aposentei como alfaiate, sempre gostei de trabalhos manuais. O presépio é uma tradição da minha família. A minha mãe também fazia, aprendi com ela”.

O presépio possui uma ampla variedade de atividades realizadas pelas miniaturas, que se movimentam em um mesmo compasso. Mas, de onde vem tanta criatividade? Para responder esta pergunta, antes, Dominguinhos contou que nasceu em Venda Nova do Imigrante.

Ainda recém-nascido se mudou para Marilândia, no Norte do Espírito Santo e, aos 18 anos, veio morar em Cariacica. No período em que morou no interior, ele realizava inúmeras atividades. A partir disso, ele afirma que a inspiração para a construção das miniaturas do presépio é a própria história de vida dele.

"Todas as atividades que retratei no presépio são as que um dia eu realizei. Por exemplo, o bonequinho cortando lenha. O outro tirando água do poço, pescando, passando roupa. Todas eu já fiz. Também tem uma mulher amassando pão, são as memórias que tenho das pessoas da roça trabalhando" Domingos Lorenzon - Aposentado

Domingos Lorenzon, a esposa Zelia Bortolotti Lorenzon, as filhas Elaine (esquerda), Jocilene (meio) e Eliziane (direita) Crédito: Arquivo pessoal

Seu Dominguinhos é muito conhecido no bairro onde mora. Católico, foi um dos fundadores da Paróquia Santíssima Trindade e tem um pequeno comércio há 42 anos. “As pessoas do bairro até brincam dizendo: “Se um dia você precisar de alguma informação, vá até o Seu Dominguinhos, ele sabe de tudo "", disse com bom humor.

Jocilene Bortolotti Lorenzon, uma das três filhas de Seu Dominguinhos, disse que a casa dos pais fica em frente a uma escola tradicional do bairro. O pai, segundo ela, faz questão de mostrar o presépio a quem passa por lá.