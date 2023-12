Ceia de Natal: veja dicas para fazer um jantar econômico

Especialistas compartilham estratégias para reduzir custos sem comprometer a qualidade da confraternização em família

Com os preços elevados de alguns produtos típicos da ceia de Natal, economistas domésticos e chef de cozinha dão dicas valiosas para fazer um jantar econômico e saboroso. Substituições inteligentes de ingredientes garantem não apenas uma festa memorável, mas também alívio para o bolso.

O economista Antônio Marcos Machado destaca a importância de adaptar a ceia conforme a capacidade financeira, sugerindo, por exemplo, substituir frutas importadas pelas tropicais. Entre as que vale apostar, segundo ele, estão banana, laranja, manga e abacaxi.

“Não adianta querer fazer uma ceia com alimentos que não estão no cotidiano, como frutas importadas (tâmaras, avelãs), vinhos e champanhes caros. São produtos que podem ser substituídos de forma que a ausência passe imperceptível", orienta.

O economista Eduardo Araújo destaca a utilidade do aplicativo "Menor preço", que compara valores de alimentos em diversos supermercados. A pesquisa de preços é fundamental, especialmente para itens como carne, vinhos e nozes.

Fazer a lista de compra com antecedência e comparar preços em estabelecimentos diferentes para aproveitar promoções também é uma sugestão.

A chef de cozinha Cássia Paterlini afirma que existem receitas mais econômicas, como farofa com alecrim e rabanada, que mantêm a tradição com baixo custo.

Ela ainda indica a uva-passa como um ingrediente sazonal que adiciona sabor especial às receitas natalinas, ressaltando a importância de equilibrar o prazer gastronômico com a responsabilidade financeira. Ela também orienta as famílias a aproveitarem as sobras da ceia para novas preparações, evitando desperdício.