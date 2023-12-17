Ceia de Natal: veja dicas para fazer um jantar econômico

Com os preços elevados de alguns produtos típicos da ceia de Natal, economistas domésticos e chef de cozinha dão dicas valiosas para fazer um jantar econômico e saboroso. Substituições inteligentes de ingredientes garantem não apenas uma festa memorável, mas também alívio para o bolso.

Ceia de Natal: o frango é uma opção mais barata que as outras aves comercializadas nesta época o Crédito: Shutterstock

O economista Antônio Marcos Machado destaca a importância de adaptar a ceia conforme a capacidade financeira, sugerindo, por exemplo, substituir frutas importadas pelas tropicais. Entre as que vale apostar, segundo ele, estão banana, laranja, manga e abacaxi.

“Não adianta querer fazer uma ceia com alimentos que não estão no cotidiano, como frutas importadas (tâmaras, avelãs), vinhos e champanhes caros. São produtos que podem ser substituídos de forma que a ausência passe imperceptível", orienta.

O economista Eduardo Araújo destaca a utilidade do aplicativo "Menor preço", que compara valores de alimentos em diversos supermercados. A pesquisa de preços é fundamental, especialmente para itens como carne, vinhos e nozes.

Outra saída é estabelecer uma quantidade média de comida, em torno de 300 gramas por pessoa. Isso pode ser um guia para não exagerar nas compras, segundo o especialista.

Fazer a lista de compra com antecedência e comparar preços em estabelecimentos diferentes para aproveitar promoções também é uma sugestão.

A chef de cozinha Cássia Paterlini afirma que existem receitas mais econômicas, como farofa com alecrim e rabanada, que mantêm a tradição com baixo custo.

Ela ainda indica a uva-passa como um ingrediente sazonal que adiciona sabor especial às receitas natalinas, ressaltando a importância de equilibrar o prazer gastronômico com a responsabilidade financeira. Ela também orienta as famílias a aproveitarem as sobras da ceia para novas preparações, evitando desperdício.

SUGESTÃO DE CEIA PARA QUATRO PESSOAS

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Para a entrada, uma salada com folhas e outros vegetais e frutas da época. Dê preferência àqueles cultivados no Estado, que têm preço menor, são mais frescos e ainda ajudam a valorizar o comércio regional. Caso opte por incluir algum tipo de proteína, o frango desfiado é uma opção.

Outras alternativas são as caponatas com torradas ou um quibe de abóbora.

Ceia

Diante dos preços elevados, investir em peru ou chester pode não ser a melhor das ideias. Dê preferência ao frango, que pode ser preparado de formas semelhantes, ou à carne suína, que tem usos diversos. Caso vá fazer bacalhau, deixe de lado a posta do peixe, e prepare uma versão cremosa, lasqueada, com batatas, que rende mais.

Acompanhamentos como massas e farofas com bacon e banana da terra também são possibilidades.

Arroz à grega também é uma alternativa. O alimento leva passas e legumes picados, como milho, ervilha e cenoura.

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