5 dicas para realizar as compras de Natal com segurança

01

Use um dispositivo seguro

Sempre utilize um equipamento de confiança para fazer compras on-line, evitando o uso de computadores públicos e redes wi-fi desconhecidas. Certifique-se de que o seu computador está com o antivírus atualizado e prefira utilizar wi-fi conhecido e protegido por senha.

02

Pesquise a loja antes de comprar

Opte por comprar em lojas conhecidas. Em caso contrário, pesquise a reputação da loja e verifique se possui um histórico de boas avaliações. Você pode consultar sites como o Reclame Aqui, conferir as avaliações da loja em redes sociais e até mesmo pesquisar no Google por notícias relacionadas a ela.

03

Observe se o site é seguro

Para saber se o site é seguro, observe a barra onde fica escrito o endereço, onde deve aparecer o símbolo de um cadeado fechado, que indica que seus dados estão seguros. Outro ponto é observar se, no endereço do site, ao lado do “http” aparece um “s” (“https”), o que também é um indicador de segurança.

04

Cuidado com ofertas tentadoras

Ao receber ofertas tentadoras por e-mail ou mensagens direcionadas a clicar em links, desconfie. Vá até o site original para ver se a promoção é verdadeira, pois ofertas tentadoras normalmente são isca para a prática de phishing, visando roubar dados ou instalar um vírus no dispositivo da vítima.

05

Escolha um meio de pagamento seguro