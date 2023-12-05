5 dicas para realizar as compras de Natal com segurança

01
Use um dispositivo seguro
Sempre utilize um equipamento de confiança para fazer compras on-line, evitando o uso de computadores públicos e redes wi-fi desconhecidas. Certifique-se de que o seu computador está com o antivírus atualizado e prefira utilizar wi-fi conhecido e protegido por senha.
02
Pesquise a loja antes de comprar
Opte por comprar em lojas conhecidas. Em caso contrário, pesquise a reputação da loja e verifique se possui um histórico de boas avaliações. Você pode consultar sites como o Reclame Aqui, conferir as avaliações da loja em redes sociais e até mesmo pesquisar no Google por notícias relacionadas a ela.
03
Observe se o site é seguro
Para saber se o site é seguro, observe a barra onde fica escrito o endereço, onde deve aparecer o símbolo de um cadeado fechado, que indica que seus dados estão seguros. Outro ponto é observar se, no endereço do site, ao lado do “http” aparece um “s” (“https”), o que também é um indicador de segurança.
04
Cuidado com ofertas tentadoras
Ao receber ofertas tentadoras por e-mail ou mensagens direcionadas a clicar em links, desconfie. Vá até o site original para ver se a promoção é verdadeira, pois ofertas tentadoras normalmente são isca para a prática de phishing, visando roubar dados ou instalar um vírus no dispositivo da vítima.
05
Escolha um meio de pagamento seguro
Fique de olho em lojas que só aceitam recebimento por Pix ou boletos. O Pix é uma forma de pagamento que tem sido utilizada em golpes, pois não é possível solicitar a devolução. Já para pagamentos em boletos, é importante ter atenção se o boleto recebido realmente é devido. Portanto, ao realizar o pagamento, verifique sempre o nome do emissor e o valor do boleto.