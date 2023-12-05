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5 dicas para realizar as compras de Natal com segurança

Aproveite a economia e comodidade das compras on-line para as festa de final de ano sem descuidar da segurança

Públicado em 

05 dez 2023 às 09:01
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Compras online
Compras online Crédito: Rupixen.com/Unsplash
As festas de final de ano estão chegando e uma das alternativas para a compra de presentes é o comércio on-line, proporcionando economia de tempo e dinheiro, além de comodidade.
De acordo com a pesquisa E-commerce Trends 2024, realizado pela Octadesk, em parceria com a Opinion Box, os principais fatores que levam as pessoas a realizarem compras on-line são preços mais baixos, maior comodidade e promoções. A pesquisa foi realizada em maio de 2023, com um total de 2.088 consumidores on-line acima de 16 anos de todo o Brasil e de todas as classes sociais.
No entanto, além dos benefícios da compra on-line, segurança é um aspecto relevante. A mesma pesquisa aponta que 92% dos entrevistados já deixaram de comprar por medo de fraude, enquanto 42% afirmaram que já foram vítimas de golpe durante uma compra on-line.
Em geral, os principais golpes envolvem técnicas de phishing, com objetivo de capturar seus dados ou, ainda, a criação de sites falsos se passando pela loja original, visando induzir pagamentos de produtos que nunca serão enviados.
Portanto, para aproveitar os benefícios da compra on-line nesse final de ano, fique atento aos principais tipos de golpe e saiba como se proteger deles:

01

Use um dispositivo seguro

Sempre utilize um equipamento de confiança para fazer compras on-line, evitando o uso de computadores públicos e redes wi-fi desconhecidas. Certifique-se de que o seu computador está com o antivírus atualizado e prefira utilizar wi-fi conhecido e protegido por senha.

02

Pesquise a loja antes de comprar

Opte por comprar em lojas conhecidas. Em caso contrário, pesquise a reputação da loja e verifique se possui um histórico de boas avaliações. Você pode consultar sites como o Reclame Aqui, conferir as avaliações da loja em redes sociais e até mesmo pesquisar no Google por notícias relacionadas a ela.

03

Observe se o site é seguro

Para saber se o site é seguro, observe a barra onde fica escrito o endereço, onde deve aparecer o símbolo de um cadeado fechado, que indica que seus dados estão seguros. Outro ponto é observar se, no endereço do site, ao lado do “http” aparece um “s” (“https”), o que também é um indicador de segurança.

04

Cuidado com ofertas tentadoras

Ao receber ofertas tentadoras por e-mail ou mensagens direcionadas a clicar em links, desconfie. Vá até o site original para ver se a promoção é verdadeira, pois ofertas tentadoras normalmente são isca para a prática de phishing, visando roubar dados ou instalar um vírus no dispositivo da vítima.

05

Escolha um meio de pagamento seguro

Fique de olho em lojas que só aceitam recebimento por Pix ou boletos. O Pix é uma forma de pagamento que tem sido utilizada em golpes, pois não é possível solicitar a devolução. Já para pagamentos em boletos, é importante ter atenção se o boleto recebido realmente é devido. Portanto, ao realizar o pagamento, verifique sempre o nome do emissor e o valor do boleto.
As compras on-line são excelentes para comparar preços, encontrar promoções e fazer tudo sem sair de casa, mas fazer isso com segurança é fundamental para aproveitar as festas de final de ano sem dor de cabeça.

Isis Parteli

Formada em Ciências Contábeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Finanças e certificações em metodologias ágeis e métricas de produtos. Atua há mais de 18 anos no setor bancário, com experiência em gestão de produtos e projetos. Atualmente, lidera a área de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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