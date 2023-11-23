A Gazeta procurou as prefeituras da Pisca-pisca nas varandas, bonecos do Papai Noel e até pinheiros artificiais estão se espalhando por aí. O Natal está chegando e as decorações típicas desta época do ano já começam a aparecer, para alegria de quem gosta de aproveitar os enfeites para tirar "fotos instagramáveis". A reportagem deprocurou as prefeituras da Grande Vitória para saber onde estarão e como serão as decorações natalinas nas cidades.

Vitória

O fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta, registrou nesta quinta-feira (23) a montagem da árvore de Natal e a instalação de outros enfeites que vão compor uma vila do Papai Noel na Praça do Papa, na Enseada do Suá. Também já foram colocadas árvores em alguns bairros, como Jardim Camburi, e instalados enfeites ao longo da Avenida Dante Micheline, em Camburi. Por meio da assessoria de imprensa, a Prefeitura de Vitória informou que os detalhes da decoração estão sendo fechados e serão divulgados em breve.

Enfeites de Natal na Praça do Papa, em Vitória

Vila Velha

No próximo domingo (26), vai acontecer a abertura do Natal na cidade. Primeiro, às 18h30, a praça do Ciclista, em Praia de Itaparica, terá a inauguração da decoração, que inclui uma árvore de 22 metros, uma locomotiva e bonecos do Papai Noel e de personagens do espetáculo Quebra-Nozes. Às 19h30, será a vez da praça Pedro Valares, na Barra do Jucu, também com um árvore natalina de 22 metros.

A decoração ainda se estenderá por 40 praças em todas as regiões da cidade, incluindo a orla e as principais avenidas, como Champagnat e Carlos Lindenberg.

Your browser does not support the audio element. Decorações de Natal já enfeitam a Grande Vitória; saiba onde visitar

CBN Vitória, na terça-feira (21), e confirmada pela assessoria da prefeitura nesta quinta (23). A apresentação dos pontos com decoração de Natal vai ocorrer em datas no início de dezembro. Confira os dias e locais das vilas. A informação foi dada pelo prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), em entrevista à rádio, na terça-feira (21), e confirmada pela assessoria da prefeitura nesta quinta (23). A apresentação dos pontos com decoração de Natal vai ocorrer em datas no início de dezembro. Confira os dias e locais das vilas.

1º de dezembro: Praça de Praia de Gaivotas (em frente ao Epa) - Região 1;

Praça de Praia de Gaivotas (em frente ao Epa) - Região 1; 4 de dezembro: Parque de Cocal - Região 2

Parque de Cocal - Região 2 6 de dezembro: Vila Natalina da praça de Vila Garrido - Região 3;

Vila Natalina da praça de Vila Garrido - Região 3; 8 de dezembro: Praça Deus Pai, em Cobilândia - Região 4;

Praça Deus Pai, em Cobilândia - Região 4; 10 de dezembro: Parque Linear Ulisses Guimarães - Região 5.

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Serra

A iluminação natalina da Serra será inaugurada exatamente um mês antes do Natal, no próximo sábado (25), às 18h30, na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe. Lá e no Parque da Cidade, em Laranjeiras, a decoração vai contar com árvores de 23 metros de altura. No recém-inaugurado Sistema Viário Eldes Scherrer Souza — a antiga Rotatória do Ó —, a árvore terá 18 metros.

Também haverá uma Vila Natalina, que ficará instalada no Parque da Cidade, com casinhas de Papai Noel, pisca-piscas e outros enfeites. Já a avenida Eldes Scherrer Souza contará com um corredor iluminado em toda a sua extensão. Outra atração será um portal iluminado e um letreiro no viaduto de Carapina, além de decorações em outras regiões da Serra.

Viana

Em Viana , também haverá árvores gigantes, com 18 metros de altura. De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) do município, estão sendo instaladas decorações natalinas em cinco pontos da cidade, entre eles: Viana Sede, na Praça Expedicionário Jerônimo Leite, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição e no centro comercial; em Marcílio de Noronha, na Primeira Praça, na Praça do Centro Multiuso É Pra Já e ano centro comercial; no Parque Linear de Canaã; e na Praça de Nova Bethânia.

Entre as decorações estão árvores de Natal, arandelas, portais iluminados e luzes cênicas em espaços e prédios públicos.

Guarapari

Prefeitura de Guarapari resolveu reaproveitar alguns materiais do ano passado nas decorações de 2023. Os pontos decorados incluem: Rotatória do Extrabom; árvore de 30 metros na descida da ponte no Centro; decoração em um espaço de 25 metros quadrados no Beco da Fome, com uma árvore natalina, além enfeites nos postes.

Cariacica

Em Cariacica , na descida da Segunda Ponte, já foi instalada uma árvore de Natal e um letreiro iluminado com o nome da cidade. Na praça Marechal Deodoro da Fonseca, em Cariacica Sede, e no Parque da Biquinha, em Jardim América, a decoração inclui luzes coloridas, castelos para fotos, bonecos do Papai Noel, caixas de presentes, arcos de estrelas cadentes e uma grande árvore de Natal.

Também há minivilas de Papai Noel na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande; e na Praça CEU, em Nova Rosa da Penha. A decoração também foi feita na entrada da cidade, na Avenida Mário Gurgel; no Trevo de Alto Lage e na Nova Orla de Cariacica.