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Solidariedade

Idosos pedem até bota country de presente de Natal em asilos do Sul do ES

Projeto social promove campanha de Natal divulgando os pedidos e recolhendo os presentes para entregar aos que vivem em lares de longa permanência para idosos
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

22 nov 2023 às 07:00

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 07:00

De bota country a camisa do Vasco e boné. Esses são alguns dos pedidos dos idosos que vivem nos lares de longa permanência do Sul do Espírito Santo. Para deixar o Natal dos vovôs e vovós mais feliz, um grupo de voluntários de um projeto social de Cachoeiro de Itapemirim realiza uma campanha, divulgando os pedidos e recolhendo presentes para entregar nos asilos.
Segundo a coordenadora do Projeto Semear, Ana Busatto, os desejos vão de coisas simples aos mais inusitados. “A maior parte dos pedidos é roupa, chinelo, perfume, mas tem uns pedidos diferentes, tem uma vovó que pediu uma bota country, então, temos que correr atrás dessa bota. Tem ainda os que pedem saúde e paz”, disse.
O projeto começou há 14 anos, em lares de Cachoeiro de Itapemirim, mas com o tempo foi crescendo e instituições de outros municípios começaram a pedir ajuda. Atualmente, lares de seis municípios do Sul do Estado fazem parte dessa iniciativa. Neste ano, são oito lares e 250 idosos.
Idosos pedem presentes de Natal em asilos do Sul do ES
Idosos pedem presentes de Natal em asilos do Sul do ES Crédito: Divulgação
“Muitas vezes nem recebem visitas, nem dos seus familiares. E, quando veem chegando um presente, ou amanhecem e encontram aquele pacote em nome deles, eles ficam felizes que alguém lá fora se lembrou dele e o presenteou”, contou Danine de Souza, coordenadora do Lar João XXIII, em Cachoeiro.
Na instituição, a dona Vera Lucia Corrêa, disse ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, o que quer ganhar neste ano. “Do natal passado, tenho presente fechado ainda até hoje, muita coisa mesmo. Quero ganhar um perfume por que para comprar fica caro e ganhando é maravilhoso, né?”, brincou a idosa.
Enquanto a dona Nercelina Freitas gostaria de ganhar um creme para o cabelo, o senhor Pedro Euzébio manda o recado. “Do Vasco, eu pedi uma camisa, e se tivesse um boné também”, disse o idoso.
Nas redes sociais, pelo Instagram do projeto @semearesperanca, eles divulgam as fotos e os pedidos de alguns dos idosos. Quem quiser doar basta entrar em contato pelo telefone (28) 99941-0997.

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