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Para equipar sua casa

Casa Smart: Equipe seu lar para o Natal

Saiba como investir nessa tendência Tech e prepare sua casa para as festividades de final de ano.

Públicado em 

21 nov 2023 às 14:55
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Transforme sua sala em um espetáculo Crédito: Freepik
Vivemos em uma era em que a tecnologia permeia todos os aspectos de nossas vidas, transformando a maneira como nos relacionamos, trabalhamos ou até mesmo como equipamos nossas residências. Dessa forma, uma das inovações mais empolgantes dos últimos tempos é justamente a casa inteligente, e o Clube acredita que agora é o momento perfeito para você se adaptar a essa tendência.
Novembro é o mês que recebemos a Black Friday enquanto esperamos ansiosos o Natal. E por que não unir os dois e aproveitar para equipar sua casa? Assim, as festas de fim de ano vão ter aquele toque especial que tanto ansiamos, de maneira facilitada, segura e confortável.
Considerando isso, o Clube compilou uma seleção de produtos para transformar seu lar, proporcionando conforto e personalização que atendem a todas as suas necessidades. Confira:

01

EKAZA, Tomada Inteligente

Se mês passado você tomou um susto com o valor da conta de luz, talvez devesse considerar comprar uma tomada inteligente. A escolha do Clube é essa da EKAZA: ela monitora em tempo real o consumo de energia e automatiza seus aparelhos eletrônicos, sendo também compatível com Alexa. Imagine ligar pelo aplicativo o seu ar condicionado, e chegar em uma casa fresquinha. Ou não se preocupar com os eletrodomésticos em caso de pique de luz. Sem contar que é ainda de fácil configuração e utilização. CONFIRA AQUI

02

Echo Dot 5ª geração

É claro que nenhuma casa inteligente estaria completa sem ela: a Alexa. (Ou Aléxia, na variante do lado de cá). Além de ser o centro da automatização de dispositivos Smart, ela também pode ser o centro das reuniões de família. Com o melhor som já lançado, o Echo Dot 5ª geração reproduz suas músicas natalinas ou ainda filmes temáticos quando integrado ao Fire TV. Além disso, pode te auxiliar respondendo perguntas, citando o passo a passo de receitas e sendo ainda um timer. Outra inovação está no fato de você poder ativar rotinas por movimento e sensores de temperatura internos. CLIQUE AQUI

03

Fire TV Stick Lite

O Fire TV é um dispositivo que transforma sua experiência de entretenimento. Com Streaming rápido, em Full HD com controle remoto Lite por voz integrado com a Alexa, você pode criar uma home theather e/ou rotinas para chegar em casa e já assistir seu programa favorito. É muito prático, intuitivo e de fácil instalação, então se necessário, é possível levá-lo em viagens. (Nós do Clube testamos também em conexão com um projetor de vídeo e nos sentimos no cinema.) APROVEITE

04

EKAZA Painel de Led Inteligente

Apague a luz sem sair do lugar, programe horários e adapte o aparelho às suas vontades e rotina. Este Painel é prático, de fácil instalação e oferece 16 de milhões de cores e uma gama de intensidades. Crie o clima perfeito para uma ceia, deixe sua casa mais aconchegante ou faça uma verdadeira festa com a função de ritmo da música, na qual as luzes piscam e trocam de cor de acordo com o som. ACESSE O SITE

05

Tuya APP WIFI Fechadura Digital

Nunca mais se pergunte se fechou a porta. Não procure as chaves na bolsa. Essa é uma das automações que servem para trazer segurança, paz e praticidade. Com uma Trava Inteligente de fácil instalação, essa fechadura digital conta ainda com tecnologia 5 em 1: funciona com impressão digital, código, fob, aplicativo e chave. Além de uma estética agradável, você também pode acessar a fechadura remotamente, configurar códigos e logs. CLIQUE AQUI
Dica extra: Se você já tem uma Alexa, confira a nossa seleção de suportes.
Opções de suporte para alexa
Suportes Alexa Crédito: Amazon
Investir em uma casa inteligente é mais do que adotar uma nova tendência tecnológica: é uma escolha para melhorar a qualidade de vida. A eficiência energética, a segurança avançada e a conveniência são apenas alguns dos benefícios que as tornam uma opção atraente. Com uma gama crescente de produtos no mercado, agora é o momento perfeito para abraçar o futuro e transformar sua casa, integrando-se a um estilo de vida mais conectado e eficiente.
Imagine controlar as luzes, a temperatura e até mesmo os eletrodomésticos com apenas um toque ou comando de voz. A comodidade de gerenciar sua casa de qualquer lugar do mundo traz uma sensação de paz de espírito.

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos: 1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais; 2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis; 3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável.

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