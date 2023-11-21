Casa Smart: Equipe seu lar para o Natal

Transforme sua sala em um espetáculo Crédito: Freepik

Vivemos em uma era em que a tecnologia permeia todos os aspectos de nossas vidas, transformando a maneira como nos relacionamos, trabalhamos ou até mesmo como equipamos nossas residências. Dessa forma, uma das inovações mais empolgantes dos últimos tempos é justamente a casa inteligente, e o Clube acredita que agora é o momento perfeito para você se adaptar a essa tendência.

Novembro é o mês que recebemos a Black Friday enquanto esperamos ansiosos o Natal. E por que não unir os dois e aproveitar para equipar sua casa? Assim, as festas de fim de ano vão ter aquele toque especial que tanto ansiamos, de maneira facilitada, segura e confortável.

Considerando isso, o Clube compilou uma seleção de produtos para transformar seu lar, proporcionando conforto e personalização que atendem a todas as suas necessidades. Confira:

01 EKAZA, Tomada Inteligente Se mês passado você tomou um susto com o valor da conta de luz, talvez devesse considerar comprar uma tomada inteligente. A escolha do Clube é essa da EKAZA: ela monitora em tempo real o consumo de energia e automatiza seus aparelhos eletrônicos, sendo também compatível com Alexa. Imagine ligar pelo aplicativo o seu ar condicionado, e chegar em uma casa fresquinha. Ou não se preocupar com os eletrodomésticos em caso de pique de luz. Sem contar que é ainda de fácil configuração e utilização. CONFIRA AQUI 02 Echo Dot 5ª geração É claro que nenhuma casa inteligente estaria completa sem ela: a Alexa. (Ou Aléxia, na variante do lado de cá). Além de ser o centro da automatização de dispositivos Smart, ela também pode ser o centro das reuniões de família. Com o melhor som já lançado, o Echo Dot 5ª geração reproduz suas músicas natalinas ou ainda filmes temáticos quando integrado ao Fire TV. Além disso, pode te auxiliar respondendo perguntas, citando o passo a passo de receitas e sendo ainda um timer. Outra inovação está no fato de você poder ativar rotinas por movimento e sensores de temperatura internos. CLIQUE AQUI 03 Fire TV Stick Lite O Fire TV é um dispositivo que transforma sua experiência de entretenimento. Com Streaming rápido, em Full HD com controle remoto Lite por voz integrado com a Alexa, você pode criar uma home theather e/ou rotinas para chegar em casa e já assistir seu programa favorito. É muito prático, intuitivo e de fácil instalação, então se necessário, é possível levá-lo em viagens. (Nós do Clube testamos também em conexão com um projetor de vídeo e nos sentimos no cinema.) APROVEITE 04 EKAZA Painel de Led Inteligente Apague a luz sem sair do lugar, programe horários e adapte o aparelho às suas vontades e rotina. Este Painel é prático, de fácil instalação e oferece 16 de milhões de cores e uma gama de intensidades. Crie o clima perfeito para uma ceia, deixe sua casa mais aconchegante ou faça uma verdadeira festa com a função de ritmo da música, na qual as luzes piscam e trocam de cor de acordo com o som. ACESSE O SITE 05 Tuya APP WIFI Fechadura Digital Nunca mais se pergunte se fechou a porta. Não procure as chaves na bolsa. Essa é uma das automações que servem para trazer segurança, paz e praticidade. Com uma Trava Inteligente de fácil instalação, essa fechadura digital conta ainda com tecnologia 5 em 1: funciona com impressão digital, código, fob, aplicativo e chave. Além de uma estética agradável, você também pode acessar a fechadura remotamente, configurar códigos e logs. CLIQUE AQUI

Dica extra: Se você já tem uma Alexa, confira a nossa seleção de suportes.

Suportes Alexa Crédito: Amazon

Investir em uma casa inteligente é mais do que adotar uma nova tendência tecnológica: é uma escolha para melhorar a qualidade de vida. A eficiência energética, a segurança avançada e a conveniência são apenas alguns dos benefícios que as tornam uma opção atraente. Com uma gama crescente de produtos no mercado, agora é o momento perfeito para abraçar o futuro e transformar sua casa, integrando-se a um estilo de vida mais conectado e eficiente.

Imagine controlar as luzes, a temperatura e até mesmo os eletrodomésticos com apenas um toque ou comando de voz. A comodidade de gerenciar sua casa de qualquer lugar do mundo traz uma sensação de paz de espírito.