Obras na Prainha de Vila Velha devem ser concluídas no início de 2024 Crédito: Carlos Alberto Silva

O Parque da Prainha, em Vila Velha , não vai mais receber a decoração da Vila Natalina para o período de festas do fim de ano. As obras de revitalização no sítio histórico não serão concluídas a tempo das comemorações. A prefeitura retomou o prazo inicial de conclusão das intervenções e a nova estrutura deve ser entregue em fevereiro de 2024.

CBN Vitória, na terça-feira (21), acrescentando que, mediante o adiamento da entrega das obras da Prainha, cada região administrativa do município vai ter uma Vila Natalina. A informação foi confirmada pelo prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), em entrevista à rádio, na terça-feira (21), acrescentando que, mediante o adiamento da entrega das obras da Prainha, cada região administrativa do município vai ter uma Vila Natalina.

Segundo afirma a administração municipal, em nota, a mudança de data não se configura um atraso. Isso porque a previsão contratual sempre foi concluir a obra em fevereiro de 2024, embora houvesse a intenção de devolver o espaço à comunidade antes desse prazo. Também reforça que o orçamento de R$ 12,7 milhões não será excedido.

Your browser does not support the audio element. Obras do Parque da Prainha só vão ser entregues em fevereiro de 2024

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A prefeitura ainda trabalha com a possibilidade de entregar parte das obras do Parque da Prainha antes de fevereiro, deixando apenas a conclusão do campo de bocha para o prazo final. No entanto, devido ao período de chuvas que se aproxima, não há nada consolidado. "A data de entrega será definida mais próxima da conclusão dos serviços", afirma a nota.

Quando concluído, o Parque da Prainha vai contar com fonte interativa, playground, espaço para cães, área para food trucks, banheiros, campo de bocha, novo calçadão da orla, calçada cidadã, rua de acesso para os pescadores, estacionamento, arborização e ciclovia ao redor do parque, em uma área de 2.829,12 m².

Obra chegou a ser embargada