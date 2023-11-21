Orla de Vila Velha não pode virar um passeio para os criminosos

Grupo aglomera após empresário ser baleado na Praia de Itapuã, em Vila Velha, no domingo (19) Crédito: Fotoleitor

Exatamente um ano depois e não muito longe dali, mais uma cena de violência: um homem armado, circulando de bicicleta, fez pelo menos quatro vítimas no calçadão , sem deixar feridos, na Praia de Itaparica. Roubou cordões e uma aliança. "Na frente de todo mundo, às 7h no calçadão. A gente está muito assustado por conta dessa insegurança", desabafou uma das vítimas.

Apesar da coincidência das datas, não foi por acaso a repetição da violência: nos últimos tempos, as três principais praias da orla de Vila Velha vêm sendo cenários de assaltos. Neste domingo (19), com mais um ferido à bala.

Na ocasião, um empresário foi baleado durante uma tentativa de assalto na Praia de Itapuã , em meio à multidão de banhistas que aproveitava o dia ensolarado. Ele havia deixado a namorada na praia e voltou ao carro, do outro lado da avenida, porque havia esquecido o celular no veículo, quando foi abordado pelos assaltantes.

A sensação de insegurança na orla de Vila Velha é real e fundamentada por essas ocorrências. Nem mesmo em dias e horários movimentados os criminosos se inibem. E a proximidade do verão acende o alerta. Na ocorrência de domingo passado, o inspetor Anderson Salomão, da Guarda Municipal, que atuou no caso, afirmou que a onda de calor provocou reforço na atuação dos agentes antes mesmo do início da Operação Verão.

Tanto a Guarda Municipal quanto a Polícia Militar afirmam recorrer a análises do mapa do crime, que indicam os locais com maior incidência de ocorrências, como estratégia de atuação. Por isso, é tão importante que esses crimes sejam notificados. Mas é necessário também que se entenda a razão de a orla de Vila Velha estar tão visada, talvez pela facilidade das rotas de fuga. Os objetos roubados são principalmente cordões, correntes e anéis/alianças.