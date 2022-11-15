Turista mineiro é baleado em tentativa de assalto na Praia da Costa

Turista mineiro é baleado na Praia da Costa Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Um turista de Nanuque (MG) foi baleado em uma tentativa de assalto na Praia da Costa Vila Velha , na Grande Vitória. Jozeci Lima, de 50 anos, estava caminhando na orla na praia junto com a esposa, quando foi abordado por dois criminosos de bicicleta, que tentaram levar o cordão que tinha no pescoço. O turista levou um tiro de raspão no tórax e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O crime aconteceu por volta das 7h desta terça-feira (15) na altura da Avenida Gil Veloso. De acordo com a esposa, ele se assustou com os criminosos puxando o cordão que tinha no pescoço e não teve tempo de reagir, no momento em que eles dispararam.

Ainda de acordo com os familiares, Jozeni é técnico de segurança de trabalho e, junto com a esposa, está visitando o Espírito Santo pela primeira vez. Ele voltaria para Minas Gerais nesta terça-feira (15).

Morador do Praia da Costa, o arquiteto Renato Sobrinho disse que viu a tentativa de assalto a Jozeci.

"Eu estava dormindo, mas acordo bem cedo, pois pratico esporte, e ouvi um barulho. Pensei: isso não é bombinha. Aí, quando olhei os outros vizinhos, estava todo mundo nas varandas, na sacadas... Isso se tornou uma coisa praticamente normal para a gente. Nós estamos reféns e eles estão soltos e na impunidade. Como sabem da impunidade, eles vêm parao que der e vier. Matam mesmo por causa de um anel, um cordão, uma aliança... E a gente está aqui com filhos, às vezes a gente desce com cachorros", disse Renato.

O morador disse ainda que esses assaltos são mais recorrentes em horários específicos. "Geralmente, esses assaltos acontecem no horário da manhã, nesses horários em que saímos para caminhar ou correr, até 8h, 9h, quando tem menos policiais. E eles pegam e fazem o que querem, ficam brincando, porque já têm os locais de fuga. Geralmente são dois, três, ficam olhando... Como têm muitas ruas secundárias às das praias, têm muitas rotas de fugas. Está difícil", desabafou Renato.

Local onde turista ficou ferido em assalto na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Segundo a TV Gazeta, a vítima precisou passar por cirurgia por conta de fragmentos no pulmão. O mineiro também quebrou o braço durante a ocorrência.

Por volta das 15h, o compadre de Jozeci, Maurício Ribeiro, informou que a cirurgia tinha sido bem sucedida e que a vítima já estava no quarto. "Ele está consciente, se alimentando e conversando. Agora precisa ficar de repouso para recuperação", disse. Os familiares ainda não têm informações sobre previsão de alta.

Polícia Civil e a Polícia Militar foram questionadas, mas não responderam até a última atualização desta reportagem. Os bandidos fugiram pela Rua Pernambuco.

Com informações da TV Gazeta