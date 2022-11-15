Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência em Vila Velha

Turista mineiro é baleado em tentativa de assalto na Praia da Costa

Crime aconteceu por volta das 7h da manhã desta terça-feira (15) na altura da Avenida Gil Veloso. De acordo com a esposa, vítima se assustou com os criminosos puxando o cordão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2022 às 09:56

Publicado em 15 de Novembro de 2022 às 09:56

Turista mineiro é baleado na Praia da Costa
Turista mineiro é baleado na Praia da Costa Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Um turista de Nanuque (MG) foi baleado em uma tentativa de assalto na Praia da CostaVila Velha, na Grande Vitória. Jozeci Lima, de 50 anos, estava caminhando na orla na praia junto com a esposa, quando foi abordado por dois criminosos de bicicleta, que tentaram levar o cordão que tinha no pescoço. O turista levou um tiro de raspão no tórax e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O crime aconteceu por volta das 7h desta terça-feira (15) na altura da Avenida Gil Veloso. De acordo com a esposa, ele se assustou com os criminosos puxando o cordão que tinha no pescoço e não teve tempo de reagir, no momento em que eles dispararam.

Veja Também

Suspeito é morto durante confronto com a PM em Vila Velha

Corpo é achado dentro de carro submerso em vala em fazenda de Linhares

Ainda de acordo com os familiares, Jozeni é técnico de segurança de trabalho e, junto com a esposa, está visitando o Espírito Santo pela primeira vez. Ele voltaria para Minas Gerais nesta terça-feira (15).
Morador do Praia da Costa, o arquiteto Renato Sobrinho disse que viu a tentativa de assalto a Jozeci.
"Eu estava dormindo, mas acordo bem cedo, pois pratico esporte, e ouvi um barulho. Pensei: isso não é bombinha. Aí, quando olhei os outros vizinhos, estava todo mundo nas varandas, na sacadas... Isso se tornou uma coisa praticamente normal para a gente. Nós estamos reféns e eles estão soltos e na impunidade. Como sabem da impunidade, eles vêm parao que der e vier. Matam mesmo por causa de um anel, um cordão, uma aliança... E a gente está aqui com filhos, às vezes a gente desce com cachorros", disse Renato.
O morador disse ainda que esses assaltos são mais recorrentes em horários específicos. "Geralmente, esses assaltos acontecem no horário da manhã, nesses horários em que saímos para caminhar ou correr, até 8h, 9h, quando tem menos policiais. E eles pegam e fazem o que querem, ficam brincando, porque já têm os locais de fuga. Geralmente são dois, três, ficam olhando... Como têm muitas ruas secundárias às das praias, têm muitas rotas de fugas. Está difícil", desabafou Renato.
Turista mineiro é baleado em assalto na Praia da Costa, em Vila Veçja
Local onde turista ficou ferido em assalto na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Segundo a TV Gazeta, a vítima precisou passar por cirurgia por conta de fragmentos no pulmão. O mineiro também quebrou o braço durante a ocorrência.
Por volta das 15h, o compadre de Jozeci, Maurício Ribeiro, informou que a cirurgia tinha sido bem sucedida e que a vítima já estava no quarto. "Ele está consciente, se alimentando e conversando. Agora precisa ficar de repouso para recuperação", disse. Os familiares ainda não têm informações sobre previsão de alta.
Polícia Civil e a Polícia Militar foram questionadas, mas não responderam até a última atualização desta reportagem. Os bandidos fugiram pela Rua Pernambuco.
Com informações da TV Gazeta

Atualização

15/11/2022 - 3:00
O compadre do turista baleado informou, por volta das 15h, que a vítima já tinha saído da cirurgia. O texto foi atualizado com mais informações sobre o estado de saúde dele.

LEIA MAIS

Passageira é assediada e tranca motorista de app dentro de carro no ES

Mulher é agredida, estuprada e tem celular roubado em Cariacica

Cliente agride atendente de caixa em bar por causa de troco em Linhares

Apontado como segurança do tráfico do Ibes é preso com arma em Vila Velha

Confronto entre PM e criminosos termina com suspeito morto na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Praia da Costa Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados