Passageira é assediada e tranca motorista de app dentro de carro no ES

Um motorista de aplicativo de 44 anos foi preso na noite deste domingo (13), suspeito de assediar sexualmente uma auxiliar de cozinha no bairro Vista Linda, em Cariacica. A vítima, de 22 anos, trancou o homem dentro do veículo até a chegada da Polícia Militar.
A mulher, que não quis ser identificada, trabalha na Praia da Costa, em Vila Velha, e mora em Vista Linda. Segundo ela, foi a mãe quem solicitou a corrida. Em entrevista à TV Gazeta, a vítima contou que o motorista mudou o trajeto da corrida e rodou com ela por quase uma hora, passando, inclusive, por ruas sem iluminação.
"Ele começou a passar as mãos nas minhas pernas, perguntou se eu tinha namorado, perguntou se eu era casada e começou a mudar a rota. Ele também perguntou se eu não queria ir pra casa dele que ele ia me dar uma massagem. Ele estava passando por umas ruas desertas que nem eu sabia. Eu tava tentando falar com minha mãe, mas estava com medo dele ver e fazer alguma coisa pior"
Ao chegar ao bairro Vista Linda, a auxiliar de cozinha tirou a chave do carro e prendeu o motorista dentro do veículo. Moradores da região, ao perceberem o que estava acontecendo, ficaram revoltados e furaram os pneus do carro.
"Ele pediu desculpa, falou que era só uma brincadeira e, por eu ter sentado no banco da frente, pensou que eu queria namorar com ele. Tomara que ele fique preso por um bom tempo"
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
Com informações do g1 ES