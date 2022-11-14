Passageira é assediada e tranca motorista de app dentro de carro no ES

"Ele começou a passar as mãos nas minhas pernas, perguntou se eu tinha namorado, perguntou se eu era casada e começou a mudar a rota. Ele também perguntou se eu não queria ir pra casa dele que ele ia me dar uma massagem. Ele estava passando por umas ruas desertas que nem eu sabia. Eu tava tentando falar com minha mãe, mas estava com medo dele ver e fazer alguma coisa pior"